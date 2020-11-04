نائب الوزير: إطلاق قناة متخصصة لـ"التعليم الفني" وأخرى لطلاب الثانوية

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، مهام الطلاب سواء داخل المنزل أو داخل الفصول في العام الدراسي الجديد بعد تقليل عدد أيام الحضور، فذكر أنه تم توفير موارد تعليمية كثيرة جدًا ومتنوعة لكل الطلاب سواء التعليم الفني أو الأساسي أو الثاني.

وأضاف "مجاهد"، خلال لقاء خاص عبر "زووم"، مع الإعلامية منى عبد الغني وسهير جودة، على شاشة "CBC"، في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، أن المحطات التليفزيونية أهم هذه الموارد، فهناك محطات تليفزيونية يُتابعها الطلاب ويتلقون الدروس والحصص عبرها، وسيتم إطلاق المزيد من القنوات.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إلى أنه سيتم إطلاق قناة مستقلة للتعليم الفني في منتصف شهر نوفمبر الجاري، حيث إن التعليم الفني يأخذ فقط 4 ساعات من القنوات التعليمية المتاحة في الوقت الحالي، وسيتم اطلاق قناة خاصة بهم، فضلًا عن قناة أخرى مستقلة للتعليم الثانوي.

وأوضح أن ما يحدث في منظومة التعليم أمر جيد، "الدروس هتتشرح في التليفزيون، والطالب يقعد قدام التليفزيون ويعيد الدرس مرة واثنين وثلاثة، ولما يتفرجوا على التليفزيون يمسكوا ورقة وقلم ويدونوا ملاحظتهم وأسئلتهم، ولما يروحوا المدرسة يتم عرضها على المدرس ومناقشته فيها للوصل إلى حل لها".