نائب الوزير: جائحة كورونا لها آثار إيجابية على التعليم

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنه في التعليم الفني يجب على أي طالب الحضور للمدرسة على الأقل من يومين إلى ثلاثة أيام، فالتعليم الفني يختلف تمامًا عن التعليم الثانوي، فهدف التعليم الفني الأساسي هو إكساب الطلاب المهارات العملية، ويختلف من تخصص لأخر.

وأضاف "مجاهد"، خلال لقائه عبر "زووم"، مع الإعلامية منى عبد الغني وسهير جودة، في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على شاشة "CBC"، أن تخصصات التعليم الفني متنوعة فهناك تعليم زراعي وصناعي وفندقي، والطالب يحتاج لتعلم خبرات معينه مثل طهي الطعام أو نظافة الغرف وإدارتها.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إلى أنه لهذه الأسباب يجب على الطلاب الالتزام بالحضور للمدرسة، فتم تحديد كل نوعية من التعليم الفني يحضر كام يومًا في الأسبوع، كما أن هناك فصول افتراضية "إدمودو" يتم فيها حوار بين الطلاب والمعلمين ومن الممكن مشاركة ولي الأمر.

وتابع: " ده تطور جذري في مصر، ولولا فيروس كورونا المستجد مكناش استخدمنا الحاجات دي، كورونا ليها آثار إيجابية في العملية التعليمية في مصر، فهناك تواصل افتراضي بين الطلاب والمعلمين، عملنا المحطات التليفزيونية عشان مقدرين أن مش كل المناطق في مصر موجود فيها انترنت قوي ومتاحة بتكلفة قليلة".

وواصل: "عشان كده لجأنا لحل المحطات التليفزيونية جدول الدروس يُعلن على الملأ، التليفزيون موجود في كل بيت، عندنا في التعليم الفني تخصصات كبيرة جدا، عشان كدة طلبنا يبقى عندنا محطة مستقلة للتعليم الفني".