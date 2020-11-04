"التعليم": نبذل جهودا مع "الاتصالات" لتوفير التابلت لكل الطلاب

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن المناهج الدراسية أصبحت متاحة عبر الإنترنت، وكذلك في المحطات التليفزيونية، فيتلقى الطلاب دروسهم عبر تلك المحطات ومن ثم يذهبون إلى مدارسهم ويتناقشون مع معلميهم حول ما استفادوه من تلك الدروس.

وأضاف "مجاهد"، خلال لقاء عبر "زوم"، في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامية منى عبد الغني وسهير جودة، على شاشة "CBC"، أن الوزارة تبذل جهودًا كثيفة مع وزارة الاتصالات من أجل توفير أجهزة "تابلت" لكل الطلاب، حيث تقتصر حتى الآن على المرحلة الثانوية، وسنحاول إتاحتها لعدد أكبر من الطلاب.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أنه من أجل التغلب على مشكلة عدم توافر التابلت في أيدي عدد كبير من الطلاب تم اللجوء للتليفزيون، "ممكن يحصل أسئلة بين الطالب والمدرس على التليفزيون أون لاين وهو بيشرح"، مشيدًا في الوقت ذاته بمدى التزام الطلاب في المدارس الفنية بالاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وتابع:" فكرة التعليم الأون لاين ومحطات التليفزيون فكرة تسمى نظام الفصل المقلوب، دور الطالب يكون فعال وايجابي عن الطريقة التقليدية، لازم هيسأل أسئلة، بينما لو قعد في الفصل كان دوره سلبي متلقي فقط، اسمه تعليم متمحور، يبقى ليه دور فعال، لازم نغير من عادتنا عشان نتأقلم مع التكنولوجيا والأخطار التي تصيبنا".