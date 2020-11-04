التعليم: الشهادات الفنية معتمدة دوليا.. ممكن يشتغلوا بيها في أي حتة

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن الصورة الذهنية للتعليم الفني عند المواطنين أصبحت تتغير للأفضل، وهذا ليس بسبب تصريحات المسؤولين حول تطور التعليم الفني بل بسبب عمل نماذج رائعة لهذا التعليم، مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأضاف "مجاهد"، خلال لقاءة عبر "زووم" في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامية منى عبد الغني وسهير جودة، أن تلك المدارس يٌقبل عليها الطلاب الحاصلون على درجات مرتفعة جدًا في المرحلة الإعدادية، وهناك 16 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مصر، فضلًا عن مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إلى أن مدرسة الطاقة النووية تقبل 60 طالب فقط، ولكن يتقدم لها 3700 طالب، وهذا يّدل على أن الصورة الذهنية الخاصة بالتعليم الفني بدأت تتغير تماما، وسيتم العمل على أنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم.

وأوضح مجاهد، أنه تم الانتهاء من دراسة مشروع قانون إنشاء هذه الهيئة وتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، وسيتم عرضها على البرلمان وستكون هذه الهيئة معتمدة عالميًا وستغير صورة التعليم الفني في مصر، "الطالب يقدر بالشهادة دي يشتغل في أي حته في العالم، وسيتم اطلاق اسم عليها " هيئة اتقان"، وهذا يوحي بالإتقان في العمل.