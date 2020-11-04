في خطاب استثنائي.. بايدن: سنفوز والنتائج غدا أو بعده

دعا المرشح الديمقراطي جو بايدن، للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، في كلمة ألقاها، منذ قليل، أمام مناصريه من ولاية ديلاوير، إلى التحلي بالصبر حتى ظهور النتائج، إلا أنه أكد أنه على وشك الفوز.

كما قال إنه لن يكون سعيدا إذا ما صرح منافسه الرئيس الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب بفوزه.

وأضاف "نحن على وشك تحقيق الفوز والنتائج قد تعلن غدا أو بعد غد".

إلى ذلك، أكد أنه ينتظر بعض الأخبار الجيدة من ولاية جورجيا.

وكانت حملته أعلنت سابقا أن بايدن سيوجه كلمة إلى الأمريكيين وناخبيه، ما أثار العديد من التساؤلات، لا سيما وأنه قلما ما يوجه أي مرشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية كلمة خلال مرحلة فرز الأصوات.

وقال مسؤولون في حملة المرشح الديمقراطي إنه من المتوقع أن يلقي بيانا الساعة 12:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0530 بتوقيت جرينتش).

لكن المرشح الديمقراطي كان علق في وقت سابق من من ولاية ديلاوير، على مسألة إعلان الفائز بسباق الرئاسة، قائلاً إنه لا يمكن للرئيس أن يحدد احتساب الأصوات من عدمه.

وأضاف في حينه أنه يتعين انتظار فرز الأصوات لمعرفة النتيجة، وذلك في تلميح لتصريحات سابقة أدلى بها منافسه الجمهوري دونالد ترامب، الذي لوح مرارا بأنه قد يعلن النتيجة دون انتظار آخر أرقام الفرز.