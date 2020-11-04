اللحم الضأن بـ100 جنيه.. نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم

تقدم "الوطن"، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، نشرة أسعار السلع والمنتجات الغذائية مثل أسعار الخضروات، وأسعار الفاكهة، وأسعار السمك وأسعار البقوليات ومنتجات الألبان، واللحوم، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، في السوق المصرية على النحو التالي:

أسعار الفاكهة

اختلفت أسعار الفاكهة في الأسواق، حيث يبدأ سعر الرمان من 5 جنيهات، وسعر كيلو البلح 20 جنيهًا، والموز 10 جنيهات، وتراوح كيلو العنب بين 9 و12 جنيهًا، وكيلو الكمثرى بين 10 و20 جنيهًا، والجوافة بـ2.5 جنيه.

أسعار الخضروات

وصل سعر كيلو الخيار إلى 5 جنيهات، وكذلك البصل إلى 5 جنيهات، ووصل سعر كيلو الفلفل الألوان إلى 12 جنيهًا، وسعر كيلو الثوم إلى 27 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 و7 جنيهات.

أسعار البقوليات

تباينت أسعار البقوليات في الأسواق، ليتراوح سعر الفول البلدي بين 24 و28 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الفول المستورد بين 11 و13 جنيهًا، والعدس بين 15 و16 جنيهًا، وكيلو الفاصوليا بـ24 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللوبيا بين 32 و34 جنيهًا.

أسعار الطيور والدواجن

تتراوح أسعار الدواجن البلدي بين 30 و32 جنيهًا، والدواجن البيضاء بسعر 26 جنيهًا، وسجّل سعر البط المسكوفي 39 جنيهًا، والبلدي نحو 47 جنيهًا للكيلو، وسعر الكيلو من الديك الرومي نحو 49 جنيهًا، والأرانب 38 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار اللحوم

يتراوح سعر لحم الكندوز بين 90 إلى 110 جنيهات للكيلو، أما سعر الكبدة فيتراوح بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو، وتراوح سعر لحم البتلو بين 100 و130 جنيهًا، واللحم المفروم بين 90 و110 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر لحم الضأن بين 100 و130 جنيهًا، وسجّل سعر الكبدة المجمدة 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار منتجات الألبان

وصل سعر كيلو اللبن السائب إلى 13 جنيهًا، بينما تراوح سعر اللبن المعبأ بين 15 و22 جنيهًا للعلبة اللتر، فيما وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، وسعر علبة الزبادي المعبأ إلى 3.5 جنيه.

أسعار السمك

تراوح سعر السمك البلطي بين 17 و45 جنيهًا للكيلو، والجمبري يبدأ من 50 إلى 500 جنيه، بينما تراوح سعر كيلو سمك المكرونة بين 60 و80 جنيهًا.