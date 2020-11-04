فيديو.. البابا يحتفل بعيد ميلاده الـ68 والذكرى الثامنة لاختياره بطريركا

يحتفل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ68، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1952، باسم وجيه صبحي باقي سليمان بمدينة المنصورة، لأسرة مكونة من أب توفي بعد أن صار "وجيه" صبيًا، وأم ربطته بالكنيسة منذ صغره، وشقيقتين توفيت أصغرهم قبل سنوات وهي مازالت في ريعان شبابها.

كما يحتفل البابا تواضروس الثاني، اليوم كذلك، بالذكرى الثامنة للقرعة الهيكلية التي أجريت في 2012 عقب الانتخابات البابوية لاختيار خليفة البابا الراحل شنودة الثالث، ووقع الاختيار عليه ليكون البطريرك الـ118 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية باسم "تواضروس الثاني".

البابا تواضروس يدشن كنيسة في شبرا ويلقي عظته الأسبوعية بالكاتدرائية

ورغم أن أجواء تفشي فيروس كورونا المستجد، تخيم على احتفال البابا هذا العام بتلك الذكرى، إلا أنه أراد أن يكون يومًا مميزًا حيث بدأه صباحًا بتدشين كنيسة الشهيدة دميانة بابادبلو بمنطقة شبرا في القاهرة، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة منهم الأنبا أنجيلوس، أسقف عام كنائس شبرا الشمالية.

وشهد طقس تدشين الكنيسة وصلوات القداس الإلهي اتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، ومنها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وفي المساء من المقرر أن يلقي البابا تواضروس الثاني، عظته الأسبوعية بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وهو الاجتماع الذي قرر البابا أن يبدأ اعتبارًا من اليوم أسبوعيًا في السادسة مساءً، بدلًا من السابعة مساءا، نظرًا لدخول فصل الشتاء.

وكان البابا تواضروس الثاني، شارك مساء أمس الثلاثاء، في الاحتفالية التي أقامها معهد المشورة الأرثوذكسية التابع لإيبارشية المعادي للأقباط الأرثوذكس، والتي أقيمت بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور الانبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، في بيان له، إن البابا تواضروس الثاني سلم الخريجين البالغ عددهم 250 خريجًا، شهادات التخرج من المعهد، بعد أن درسوا فيه لمدة سنتين دراسيتين للحصول على درجة الدبلوما في علم المشورة.