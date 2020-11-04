تسليم 232 عقد تقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بأسيوط

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تسليم عقود التقنين لأراضي أملاك الدولة والتي تتم بصفة دورية، حيث سلم 232 عقد ابتدائي للمستفيدين من واضعي اليد على أراضٍ زراعية وأراضي مبانٍ موزعة على 11 مركزًا، بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين، وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم.

جاء ذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، وعدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.

وأوضح المحافظ أن إجمالي أعداد العقود التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 641 عقدًا بعد أن تم تحرير وتسليم اليوم 232 عقدًا ابتدائيًا، في إطار الجهود المبذولة من المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل منظومة التقنين والحفاظ على أملاك الدولة، لافتًا إلى تسليم باقي العقود للطلبات المقدمة في وقت سابق لتقنين الأوضاع عقب استيفاء الشروط وإنتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن لكل طلب على حدا.

وأكد المحافظ استمرار ومواصلة وتكثيف العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع، وتحصيل مستحقات الدولة بنطاق كل مركز بمعرفة اللجنة المختصة، مشيرًا إلى أن تسليم العقود تم وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.