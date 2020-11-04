انطلاق فعاليات المؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا الثقافي في كفر الشيخ

شارك اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، فاعليات المؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا الثقافي في دورته الـ 19، بالمركز الثقافي، اليوم، بعنوان "نحو ثقافة جماهيرية فاعلة .. دورة الأديب أحمد ماضي" في حضور الدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام ثقافة كفر الشيخ، والدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن، وأمين عام المؤتمر الدكتور أكرم عقل، رئيس نادي دسوق، وكوكبة من أدباء وشعراء المحافظات والقيادات الثقافية والتنفيذية، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضحت الدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام ثقافة كفر الشيخ، أن فعاليات المؤتمر بدأت بافتتاح معرض الفن التشكيلي والجوبلان بجانب معرض كتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلاً عن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وتضمنت السلام الوطني والكلمات الترحيبية، إلى جانب كلمة اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ناقلاً تحيات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، و أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأشرف أبو جليل، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، بالإضافة إلى تسليم الدروع التذكارية للأدباء المكرمين، "رضا البهات، عبدالعزيز حسن إسماعيل، الراحل ممدوح المتولي".

وقالت "بشرى" إن اليوم الأول للمؤتمر شهد الجلسة البحثية الأولى في الواحدة والنصف بعنوان " الإبداع والجمهور آليات الاتصال والانفصال" للباحثين الدكتور أيمن تعيلب، والدكتور رامى هلال، وأدرت الجلسة رشا الفوال، يليها في الخامسة مساء الجلسة البحثية الثانية بعنوان "مناهج التعليم بين التلقين والابداع" مع الباحثين الدكتور عبده كساب، والدكتورة إيناس الهياتمى، ويدير الجلسة أيمن عباس، وفي التاسعة تقام فعاليتين بالتوازي مع أمسية قصصية يديرها سمير الفيل، وأخرى شعرية يديرها مصطفى مقلد، ويختتم بلقاء فني في التاسعة مساء.

أما فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر تبدأ في العاشرة صباحاً بالجلسة البحثية الثالثة " الجانب التطبيقي" يشارك فيها الباحثون علاء عيسى، حلمى ياسين، صلاح مصباح، مصطفى ابو هلال ويديرها هيثم منتصر، ثم تبدأ الجلسة البحثية الرابعة في الثانية عشرة ظهرا بعنوان "جلسة السرد" مع الباحثين الدكتور أحمد الحسيني، والدكتور صادق النجار، وفاتن شوقى، تديرها منى عبدالباقي، يليها في الخامسة مساء مائدة مستديرة بعنوان "الثقافة بين الواقع الإبداعي وتفاعل الجمهور" إدارة الدكتور محمود سعيد وذلك بالتوازي مع مائدة مستديرة عن مناقشة الإنتاج الإبداعي للكاتب أحمد ماضى يديرها الدكتور السعيد الطنطاوي، ويختتم اليوم الثاني بأمسية شعرية في السابعة مساء ويديرها صلاح بدران.

أما فعاليات اليوم الثالث ، الجلسة البحثية الخامسة بعنوان "الإمكانات الثقافية المؤسسية بين الاستثمار والإهدار" في العاشرة صباحا ويشارك فيها هشام الخميسي وتديرها عزيزة الشراكي، ويعقبها جلسة الشهادات ويديرها أكرم عقل، وتختتم الفعاليات في الثانية عشرة ظهرا بإعلان توصيات المؤتمر.