صور.. فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في توصيل ذراع مبتورة لطالبة

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، نجاح فريق طبى من شباب وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعي الرئيسي، في إجراء جراحة معقدة لتوصيل ذراع يسرى مبتورة لإحدى طالبات الجامعة، مؤكدا متابعته الشخصية والمباشرة لحالة الطالبة، بعد نجاح العملية، وإعادة ذراعها لوضعها الطبيعي.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط، بتميز وحدة الجراحات الميكروسكوبية، وما تضمه من كوادر شابة نابغة في هذا المجال، معربا عن فخره واعتزازه بتأسيس تلك الوحدة منذ 25 عاما، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر 4 مراكز متخصصة على مستوى العالم، تستقبل سنويا فرقاً طبية من مختلف جنسيات الدول العربية والأوروبية؛ للتدريب على ذلك النوع من الجراحات الدقيقة والمعقدة، وشريكا في منح شهادة ماجستير دولي في هذا النوع من الجراحات.

وأوضح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن وحدة استقبال الإصابات والحوادث بالمستشفى الجامعي الرئيسي، استقبل طالبة جامعية بكلية الآداب، تبلغ من العمر 19 عاما، مصابة في حادث سيارة وبحالة خطيرة؛ إذ فصلت ذراعها بالكامل، وأجريت لها الفحوصات والإسعافات اللازمة، وحولت لوحدة الجراحات الميكروسكوبية؛ لمحاولة إنقاذها.

وأضاف الدكتور عمرو السيد، أستاذ جراحات وكسور العظام، مدير الوحدة، أن الوحدة استقبلت الطالبة، التي خضعت لعملية عاجلة لتوصيل ذراعها المبتورة، وتعد إحدى الجراحات الدقيقة والمعقدة، استغرقت أكثر من 6 ساعات، مؤكدا أن الفريق الطبي حرص خلالها على إعادة توصيل الذراع، بما تتضمنه من شرايين وأوتار مع الحفاظ على قدرتها الحركية، أجراها الدكتور يوسف الجمال، مدرس العظام بالوحدة.

وتابع مدير الوحدة: "بعد أسبوع أجريت عملية جراحية أخرى، نفذها الدكتور محمد مرسي، مدرس العظام بالوحدة، لتغطية العضلات بالجلد، بحضور الطبيب أحمد أشرف، من جامعة طنطا، والذي يقضى فترة تدريبه بالوحدة".