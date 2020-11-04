البرلمان العربي يُشيد بانتخاب الشمري رئيسا للجنة الشؤون الاجتماعية

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بانتخاب الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، رئيسا للجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وعلى الثقة الكبيرة التي حظيت بها من ممثلي المجالس والبرلمانات العربية في البرلمان العربي، لتكون عضوا في هيئة مكتب البرلمان العربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي أنّ انتخاب الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري لرئاسة اللجنة، يعكس المكانة الرائدة التي وصلت إليها المرأة في المملكة العربية السعودية، والعناية التي تحظى بها تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والتي منحت مكاسب كبيرة للمرأة وحققت إنجازات مشهودة استهدفت تمكين المرأة السعودية والارتقاء بدورها في المجالات كافة، وساهمت في تبوء المرأة السعودية أعلى المناصب على المستوى الوطني والعربي والدولي، ومنحتها مزيدا من الحقوق عكستها رؤية المملكة 2030.

وقال رئيس البرلمان العربي إنّ اختيار الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري لهذا المنصب الرفيع في البرلمان العربي، يعكس الثقة العالية لأصحاب المعالي أعضاء اللجنة في دورها المتميز داخل اللجنة، كما يأتي تأكيدًا على الخبرة والكفاءة العالية التي تتمتع بها، وتقديرا لدورها وما قدمته من إسهامات ومبادرات على مستوى العمل البرلماني العربي، مؤكداً ثقته أنّها ستبذل كل ما من شأنه تعزيز عمل البرلمان العربي ولن تدخر جهدا في خدمة الأمة العربية.