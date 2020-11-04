السكة الحديد: حريق محدود بورش أبوغاطس بسبب ماس كهربائي دون خسائر

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن حدوث حريق محدود بسبب ماس كهربائي في ورش الصيانة بأبوغاطس بالقاهرة، منذ قليل، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة على الحريق المحدود ولم تقع أي خسائر، وأن جميع عربات القطارات التى تخضع لعمليات الصيانة داخل الورش كما هى ولم تضر بأي شيء.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن الجميع داخل ورش أبوغاطس، يعملون من أجل إنهاء كافة إجراءات الصيانة بالعربات، حتى يتسنى لها العمل على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، وتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحاً أن الهيئة تواصل العمل الجاد من أجل تحديث أسطول عربات القطارات القديمة، لافتاً إلى أن الهيئة بدأت في تشغيل قطارات جديدة على جميع الخطوط مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين.

وأضاف المصدر، أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا تتم بصورة دورية ومنتظمة داخل ورش الصيانة، من خلال تعقيم وتطهير الورش من الداخل والخارج، وتطهير معدات الصيانة، وتعقيم دورات المياه بالورش، وألتزام جميع العاملين بالورش من ارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المصدر، أنه لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا بين العاملين في ورش الصيانة، مؤكداً أن الورش يتم تشغيلها على ورديات يومية، لتقليل نسبة العاملين، وللحد من انتشار الفيروس، لافتاً إلى أن جميع الصيانات تتم بصورة منتظمة، وبشكل دوري، كما أن جميع قطع الغيار متوافرة تماماً بجميع ورش صيانة القطارات.

ونوه المصدر بأن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على عدم خروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين والعاملين، مؤكداً أن الجميع داخل الهيئة يعمل من أجل إحداث طفرة كبيرة بمنظومة الجر من تحديث العربات والجرارات، لتقليل الحوادث والقضاء على التأخيرات.