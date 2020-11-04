3 ولايات تدفع بايدن باتجاه البيت الأبيض

لا يزال الغموض يلف نتائج التصويت في عدد من الولايات الأمريكية الرئيسية لتحديد الفائز بالانتخابات، على خلفية تنافس شديد بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأفادت قناة "فوكس نيوز" بأن بايدن تمكن من إحداث تغير جذري في ولاية ميشيجان التي تملك 16 مقعدا في المجمع الانتخابي ويتقدم حاليا على ترامب بفارق هش "أي 49.4% مقابل 49%" بعد فرز 94% من أصوات الناخبين، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشارت القناة إلى أن الرئيس الجمهوري يتخلف عن منافسه الديمقراطي أيضا في ولاية ويسكونسن "10 مقاعد في المجمع الانتخابي" بـ48.9% مقابل 49.6% من أصوات الناخبين، بعد فرز 95% من الأصوات.

وفي ولاية نيفادا "ستة مقاعد في المجمع الانتخابي" يتخلف ترامب عن بايدن، حسب "فوكس نيوز"، بـ49.2% مقابل 48.6% من الأصوات، لكن الوضع هناك قد يشهد تغيرات مفاجئة لأنه حتى الآن تم فرز 67% من أصوات الناخبين فقط.

في الوقت نفسه، يتصدر ترامب على حساب بايدن في ولايات رئيسية أخرى، على رأسها بنسلفانيا التي تعود إليها 20 مقعدا في المجمع الانتخابي "54.5% مقابل 44.4% بعد فرز 66% من الأصوات".

كما يتجه الرئيس الجمهوري إلى الفوز المتوقع في ولايتي كارولاينا الشمالية وجورجيا "15 و16 مقعدا في المجمع الانتخابي" بعد فرز 94% من أصوات الناخبين فيهما، بـ50.1% و50.5% مقابل 48.7 و48.3% لدى بايدن على التوالي.

وإجمالا، حصد بايدن حتى الساعة، حسب الأرقام المنشورة على موقع "فوكس نيوز"، أصوات 238 من أصل الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لدى ترامب.

وبناء على هذه الأرقام، سيبلغ عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها في المجمع الانتخابي، 270 صوتا، في حال تحقيقه فوزا في ويسكونسن ونيفادا وميشيجان، ما سيعني انتصاره في الانتخابات.