إصابة سارة عبدالرحمن بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة سارة عبدالرحمن عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت سارة: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابية للأسف. يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا، ويا رب يشفي الكل".

وظهرت سارة مؤخرا خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الرابع وحرصت على حضور جميع فعالياته، وكعادتها كانت متألقة بعدد من الفساتين البسيطة حيث صرحت من قبل أنها تشتري معظم فساتين السوراية التي تظهر بها في المهرجانات من وكالة البلح بأرخص ثمن".

سارة إحدى بطلات مسلسل "سابع جار"، المسلسل بطولة دلال عبدالعزيز، وشيرين، والفنان القدير أسامة عباس، وهاني عادل، ونيقولا معوض، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وصفاء جلال ومحمد علاء وسارة عبدالرحمن وفدوى عابد، والطفل أحمد داش ورحمة حسن ونسرين طلعت، ومحمود الليثي، ودعاء حجازي، ومن تأليف هبة يسري.

وأعلنت نشوى مصطفى هي الأخرى إصابتها بفيروس كورنا، أمس.

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ادعولي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".

وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعولي".