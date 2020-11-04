ميار الببلاوي داخل العناية المركزة بأمريكا.. ونجلها: ماما تعبانة

أعلن نجل الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي تعرض والدته لأزمة صحية استدعت احتجازها داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر ابن الببلاوي ويدعي "محمد" صوراً لوالدته على سرير المرض داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى، وعلق عليها قائلاً: "أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي، ماما في أمريكا وتعبانة أوي، أسألكم الدعاء لها أرجوكم" ولكنه لم يوضح طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها الببلاوي.

وكانت الببلاوي قد أعلنت معاناتها من الآم مبرحة قبل 4 أيام عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، وتساءلت عما إذا كان عرق النسا يسبب هذه الآلام من عدمه، حيث كتبت: هو عرق النسا دا ألمه مميت اوى؟ كده النهارده حسيت بألم رهيب من الصبح لحد دلوقتى، وأنا حرفيا رجلى بتتقطع.

وقد درست ميار الببلاوي بكلية الآداب قسم الدراسات اليونانية، حيث بدأت حياتها الفنية كفتاة اعلانات، ومنها انتقلت إلى السينما والتلفزيون والمسرح، عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن أبرز أعمالها "أبوحنيفة النعمان، أجنحة الشمس، رد قلبي، سور مجري العيون، الناصر صلاح الدين، سعد وإخواته" وغيرهم من المسلسلات التي حققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها.

وعلى صعيد السينما، شاركت في عدد من الأفلام، أبرزها "زوجتي والذئب، إنذار بالطاعة، ديسكو ديسكو، يا تحب يا تقب، دماء على الثوب الأبيض"، كما قدمت عدداً من المسرحيات، ومنها "عالم قطط، ليلة فل، بلاش كدة".

وكانت ميار الببلاوي قد فجعت بوفاة شقيقها في يوليو الماضي، حيث أعلنت خبر الوفاة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلة: معرفش إنك هتسبني أوام كدة، كسرت ضهري وقلبي يا قلب أختك، يارب صبرني.