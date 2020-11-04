حلمي عبدالباقي منتقدا أغاني المهرجانات: "مش حابب ولادي يسمعوا إسفاف"

انتقد الفنان حلمي عبدالباقي، أغاني المهرجانات، قائلا إنه حزين من الأغاني التي يتم طرحها في الوقت الحالي، "مش حابب ولادي يسمعوا الإسفاف ده، إحنا حاولنا كتير نحارب فساد الكلمات اللي بتظهر في النوع ده من الأغاني".

وأضاف "عبدالباقي"، خلال لقاء له على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك إسفاف كبير في كلمات أغاني المهرجانات، والنقابة كانت تعمل جاهدة على منع ذلك، موضحا أن العالم أصبح يسخر من الأغاني المصرية بعدما كانوا يتلقون الفن من مصر، ومعظم مغنيين العالم يأتون لمصر لسماع الأغاني.

وتابع: "أنا كمواطن مصري بغير على بلدي بشكل كبير، ونفسي تبقى الأولى في كل المجالات مش في الفن بس، وبصراحة ضد الكلمات والإسفاف اللي في الأغاني".

وأردف: "الفنان مش صوت بس، الفنان إحساس ومحافظة على جمهوره ونفسه، وبيخاف على شكله وعلى احترام الناس ليه، كل ده بيكون شخصية محترمة وفنان كويس يحترم جمهوره ويحترم نفسه".

هاني شاكر عن مطربي المهرجانات: هيبقوا تحت جناحنا.. إحنا مش ضد المزيكا

وعلق المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، على ملف مطربي أغاني المهرجانات وأزمتهم مع نقابة الموسيقيين، في وقت سابق، قائلا: "فيه أصوات من الموجة الجديدة اللي احنا شايفينها النهاردة، وكنت أتمنى وده اللي هيحصل يبقوا تحت جناح النقابة ويبقى فيه سيطرة على الكلام اللي بيتقال إحنا مش ضد المزيكا، ولكن ضد الكلام اللي بيتقال".

وأضاف "شاكر" خلال حواره ببرنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أن نقيب الموسيقيين يمكن أن يكون ضابطا للأخلاق، "لما عضو عندي اللي هو عمر كمال طالع في التلفزيون المصري بيغني مخدرات وخمور يبقى أنا من حقي أعاقبه، مع العلم إني كنت منبه عليهم من الأول بعد ما اتذاعت الغنوة واتسمعت انهم يغيروا الجملتين دول وقالوا دي غلطة وطلعوا غنوا الجملتين دول ومازالوا بيغنوها كدة لحد النهاردة".

وتابع: "السوشيال ميديا اللي احنا عايشينها النهاردة بتزود الجريمة أكتر، الميديا هي اللي بتخلي الدنيا تبقى أكتر، أنا بغير على بلدي وفن بلدي، ودة حق أصيل للنقابة أنها تحاسب الأعضاء، احنا بنحاول نهذب الذوق العام، وقريب فيه لجنة استماع من أساتذة كبار ملحنين ولجنة من وزارة الثقافة أكاديميين عشان اختيار الأصوات واللي عاوز يقدم أهلا وسهلا بس بتمنى يبقى فيه سيطرة على الكلام، احنا بنحب الحاجات الغريبة يعني شاكوش لو قال اسمه الطبيعي مش هينجح ؟".

وأوضح أن مغني المهرجانات عمر كمال صوته رائع وملحن جيد، "أنا غنيت له أغنية (أبويا) من الحاجات والعلامات الحلوة اللي عملتها الفترة الأخيرة، وحسن شاكوش صوته حلو، يصعب عليا أصوات الناس حباهم ويمشوا ورا موجة الأغاني والكلام الفارغ اللي بيتقال إحنا عاوزين يبقى فيه التزام".