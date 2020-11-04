هيئة الطرق تعلن الانتهاء من أعمال صيانة المواقع المتضررة بالسيول

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن فتح طريق الصعيد / البحر الأحمر "سفاجا – سوهاج" لحركة المرور بعد الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح واستعادة كفاءة المواقع المتضررة من السيول.

مع استمرار غلق ثلاثة طرق فقط جارٍ أعمال صيانتها وإزالة آثار السيول الواقعة عليها من خلال معدات الصيانة التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري على مستوى الجمهورية وهي:

1- طريق الشيخ فضل - رأس غارب.

2- طريق الجيش الحر في المسافة من بني سويف إلى المنيا وقد تم تحويل الحركة على الطريق الصحراوي الشرقي القديم.

3- طريق مفارق فيران - كاترين.

جدير بالذكر أنه قد سبق الإعلان عن فتح 4 طرق للمرور بعد أن تم استعادة كفاءتها ومعالجة أثار الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت عليها وهي:

1- طريق القصير – قفط.

2- طريق رأس غارب – الغردقة.

3- طريق طور سيناء – مفارق فيران.

4- تقاطع وادي وتير مع طريق دهب – نويبع.