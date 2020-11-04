عاجل.. وزيرة الصحة تعزل رشا زيادة رئيس إدارة الصيدلة وتكلف سحر فرج

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرار وزاريا بتكليف الصيدلانية الدكتورة سحر أحمد محمود فرج، أخصائي صيدلة ثان، ومدير وحدة التطوير المؤسسي بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، للقيام بأعمال رشا زيادة رئيس الإدارة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان لـ"الوطن" إن قرار عزل رشا زيادة جاء نتيجة تقارير تقييم لأدائها الفترة الأخيرة التي أفادت بوجود تقصير في أدائها في مهام عملها.