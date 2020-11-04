منه الإخلال بالوظيفة.. حالات يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي

قد يتعرض بعض الموظفين للفصل بغير الطريق التأديبي، ووفقا للقانون وفإن هناك حالات بعينها حدها والتي يستوجب فيها ذلك، حسب الموقع الرسمي لنقابة المحامين.

الحالات التي يجوز فيها الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وفقا للمادة 1 من مشروع القانون وهى:

حالات الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين

1 – إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.

2- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.

3- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.

4- إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.

5- إذا أدرج على قوائم الارهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج.

يذكر أن المادة 1 من القانون تنص على أنه مع عدم الإخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين بحسب الأحوال بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل.

وتضمنت المادة كذلك الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا فى الأحوال السابق ذكرها.

أما المادة 2 من القانون فتنص على أن يفصل الموظف أو العامل فى الأحوال المبينة بالمادة "1" بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فى أحوال تفويضه وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.