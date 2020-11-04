"أنا مش نجيب ساويرس".. تعرف على تفاصيل أحدث أغاني المطرب محمد قماح

يستعد المطرب محمد قماح، خلال الفترة المقبلة، لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "أنا مش نجيب ساويرس"، وذلك بعد تصويره في مدينة الشيخ زايد، وهو من إخراج إيهاب بهجت، ومدير التصوير جلال الزكي وإنتاج محمد قماح وباسم عبدالمنعم.

وتعود تفاصيل الأغنية عن رجل الأعمال نجيب ساويرس، ولكن بطريقة كوميدية حيث يقول المطرب محمد قماح للفتاة في الفيديو كليب: "عاوزة حد يكون معاه ماني، يعيشك عيشه فاني أنا مش نجيب ساويرس، تنزلي من البوجاتي وتدخلى على البزراتي"، وتلك الفتاة تطلب منه أموالا كثيرا خلال أحداث الفيديو كليب ولكن يرد عليها بسخرية بجملته الشهيرة "أنا مش نجيب ساويرس".

وجاءت فكرة الأغنية أن زوجة المطرب محمد قماح تحتاج لمتطلبات كثيرة في حين أنه لن تسمح ظروفه المادية بتوفير متطلباتها ليرد عليها بجملة "هو إنتي فكراني نجيب ساويرس ولا إيه" وتلك الفكرة جاءت من ذلك المنطلق حيث قام باسم عبدالمنعم مدير أعمال محمد قماح باستدعاء الشاعر أحمد مرزوق لكتابة الأغنية.

وأبدى رجل الأعمال نجيب ساويرس موافقته على كلمات الأغنية بعد طرحها عليه، حيث قام بتوفير اللوكيشن الخاص بالتصوير الفيديو كليب وهو الراعي الرسمي للفيديو كليب.

وكان نجيب ساويرس قد أشرف على الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي التي اختتمت، الجمعة الماضية، داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، بحضور كوكبة من نجوم الفن المصري والعربي، أبرزهم آسر ياسين، درة، أحمد داوود وزوجته علا رشدي وغيرهم.

وشهد حفل الختام تكريم الفنان الكبير خالد الصاوي بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي تقديراً لمسيرته السينمائية الحافلة بالعديد من الأفلام المميزة، حيث لم يتمالك الصاوي دموعه من فرط فرحته بهذا التكريم، والذي أهداه لعدد من النجوم والنجمات، أبرزهم لبنى عبدالعزيز، شهيرة، ميرفت أمين، بوسي، محيي إسماعيل، حسين فهمي وغيرهم.