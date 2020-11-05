صور.. احتفالات للزملكاوية بالبحيرة رغم ظروف الطقس السيىء

احتفل المئات من مشجعي نادي الزمالك، بمحافظة البحيرة، بفوز فريق الزمالك لكرة القدم على نظيره المغربي "الرجاء"، وذلك عقب إطلاق سافرة الحكم بنهاية المبارة، واستمرت الاحتفالات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، على الرغم من سوء الأحوال الجوية، وسقوط أمطار على العديد من المدن والمراكز بالمحافظة.

وانطلق المئات من مشجعي الزمالك بالبحيرة، محتفلين بفوز فريقهم على الرجاء المغربي، بعد انتهاء المباراة بنتيجة ٤ للزمالك مقابل هدف للرجاء، وجابت مسيرات الاحتفال العديد من الشوارع بالمحافظة، وردد المشاركين في الاحتفالات الهتافات الخاصة بنادي الزمالك، حاملين أعلام النادي الأبيض، ومرتدين التيشرت الرسمي للفريق.

وفي مدينة كفر الدوار، خرجت مجموعات حاشدة من الكافتيريات التي أذاعت المباراة، وكان بها مشجعي الزمالك، وجابوة شوارع المدينة مرددين هتافات النصر وحاملين الأعلام البيضاء، وقال عمر قطورة، أحد مشجعي الزمالك بالبحيرة: "كدنا نفقد أعصابنا عقب إحراز الهدف الأول لنادي الرجاء، واعتقدنا أن المبارة في طريقها للخسارة، إلا أن هدف فرجاني ساسي أعاد إلينا الفرحة والأمل، وكادت الشوارع المحيطة بالكافتيريات تنفجر بهتافات الجماهير، وتوالت الأفراح عقب كل هدف يحرزه فريق الزمالك".

وتأهل الزمالك لنهائي دوري أبطال افريقيا، وذلك عقب انتصاره الكبير على الرجاء المغربي بنتيجة 4 -1، اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي البطولة الأفريقية مستفيدًا من انتصاره ذهابًا بهدف نظيف.

وشهدت الدقيقة التاسعة، هجوم مرتد من الرجاء عن طريق سفيان رحيمي الذي سدد كرة قوية بوجه القدم الخارجي من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 61، سدد فرجاني ساسي صاروخية من داخل منطقة الجزاء أدرك منها التعادل.

وفي الدقيقة 75، سدد رحيمي صاروخية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة 83، الليبي سند الورفلي مدافع الرجاء سدد كرة عن طريق الخطأ مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى فريقه بقليل.

وفي الدقيقة 85، سدد مصطفى محمد رأسية صاروخية من داخل منطقة الجزاء في شباك الرجاء.

وفي الدقيقة 88، فرجاني ساسي أرسل تمريرة ساحرة وصلت إلى المنفرد بمرمى الرجاء مصطفى محمد الذي لم يتوانى عن تسديدها في الشباك.

في الدقيقة 90، انفرد بن شرقي بمرمى الرجاء وسدد كرة بارعة فوق حارس مرمى الفريق المغربي مسجلًا الهدف الرابع، ولكن لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل.

وبذلك يكون نهائي دوري الأبطال مصري خالص ليضرب الزمالك بذلك موعدًا مع الأهلي الذي تأهل لذات الدور على حساب الوداد المغربي.