تنطلق اليوم.. 10معلومات عن احتفالات بدير مارجرجس بالأقصر في ظل كورونا

تنطلق الاحتفالات السنوية بدير مارجرجس، بجبل الرزيقات بمحافظة الأقصر، اليوم الخيمس، وتقرر إلغاء إقامة الخيام في الاحتفال بعيد مارجرجس، على أن تبدأ الزيارات من اليوم الخميس 5 نوفمبر حتى الاثنين 16 نوفمبر، والقداسات اليومية من السادسة صباحًا.

وأكد دير الشهيد مارجرجس، بالرزيقات غرب الأقصر، أنه بناءً على تعليمات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ستقتصر احتفالات الدير لهذا العام على الزيارة فقط، نافيًا وجود مبيت أو خيام أو محلات داخل أو خارج الدير نهائيا.

وتجري الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استعداداتها لإقامة مولد دير مارجرجس بمنطقة الرزيقات في الأقصر، حيث نفت في بيان رسمي لها، إلغاء المولد الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

"الوطن" استعرضت أبرزت المعلومات عن الاحتفالات هذا العام التي تُقام وسط إجراءات احترازية ضد تفشي فيروس كورونا تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، واللجنة البابوية المشرفة عليها والتي تضم: "الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة".

1- مارجرجس الذي يحمل دير الرزيقات اسمه، يعد من أشهر القديسين المسيحيين ويطلق عليه البطل الروماني وأمير الشهداء، ويشهد مولده توافد آلاف الأقباط عليه كل عام.

2- تشهد محافظة الأقصر في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر من كل عام توافد عشرات الآلاف من الأقباط والمسلمين، من جميع محافظات مصر، للمشاركة في الاحتفال بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس، بدير جبل "الرزيقات".

3- تشهد أيام الاحتفالات ما يسمى بعملية «التخييم»، حيث تسافر الأسر قبل موعد الاحتفال للإقامة بالدير داخل خيام أُقيمت خصيصاً لهذا الغرض، بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية فيما تتعاون الأجهزة المختلفة بمحافظة الأقصر مع الكنيسة لتأمين المولد والاحتفالات التى تشهد حفلات ترانيم وأناشيد وعظات يومية للأساقفة والكهنة.

4- تشمل الاحتفالات أيضًا إقامة "تسبحة العشية" ثم صلاة رفع بخور عشية، والاستماع لكورالات كنائس الإيبارشية، وباقة من الترانيم والألحان الروحية، بجانب تنظيم جلسات للعظات الروحية لقيادات اللجنة البابوية.

5- يتوافد الأهالي ليلاً على "باكيات" البائعين، لمختلف المنتجات من ملابس ومأكولات ومشروبات وألعاب للأطفال، وهدايا تذكارية من الصلبان والبراويز المختلفة للشهيد العظيم مارجرجس، والشهداء وكبار المطارنة والأساقفة، وتعتبر احتفالات الدير موسمًا مميزًا للتجار من مختلف أنحاء الجمهورية كل عام.

6- الأجهزة الأمنية بالأقصر وضعت مبكرًا هذا العام خطة محكمة لتأمين احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، حيث من المقرر أن تشهد الاحتفالات انتشارًا موسعًا لخبراء المفرقعات بكل أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط الدير والأماكن المهمة والحيوية، والتمشيط المستمر والدوري، عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات.

7- كلفت إدارة الحماية المدنية، خبراء المفرقعات، بفحص وتعقيم السيارات والقادمين من الزوار لزيارة الدير، تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات، لعمليات التمشيط بشكل دوري، لزيادة التأمين لحين انتهاء الاحتفالات بالدير.

8- ووضعت الإدارة العامة لمرور الأقصر، خطة محكمة لجميع مداخل ومخارج دير مارجرجس بالرزيقات، للحد من حوادث الطرق، وضبط جميع المخالفات المرورية، استعدادا لاحتفالات الدير، تشمل فرض الانضباط المروري على مختلف المحاور سواء الداخلية أو الطرق السريعة الرئيسية، وكذلك تعيين الخدمات المرورية الثابتة والمتحركة اللازمة بمداخل ومخارج الدير والطرق السريعة للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع أي تكدسات متوقعة إضافة إلى نشر وتكثيف الخدمات على جميع الطرق والتواجد على مدار الـ24 ساعة لتحقيق السيولة المرورية وأمان الطريق خلال فترة الاحتفال في الذهاب والعودة على الطرق السريعة.

9- أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على الاحتفالات هذا العام قرروا تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تقرر أن يلتزم جموع الوافدين للاحتفال بارتداء الكمامات والوقوف على مسافات متباعدة داخل الدير، فيما يواصل الدير استعداده لاستقبال المحتفلين بإجراءات التعقيم والتطهير وقيام عدد من الخدام بالوقوف على باب الكنيسة لقياس درجة حرارة المترددين للاحتفالات قبل دخولهم إلى الدير.

10- تخصيص فريق من الكشافة، وخدام الدير، للوقوف عند الباب الرئيسي، لتعقيم اليدين بالكحول، وقياس درجة حرارة الجسم، كما سيشهد الدير من الداخل كما هو مقترح ترقيم لأماكن الخيم لتحقيق التباعد في المسافات بين الحضور، مع التزامهم بارتداء الكمامات الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.