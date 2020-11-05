سماح أبوبكر تناقش "الدائرة الحائرة" بمكتبة القاهرة الكبرى الأحد

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة ثقافية لمناقشة قصة "الدائرة الحائرة" للكاتبة سماح أبوبكر عزت، في السادسة من مساء الأحد 8 نوفمبر الحالي، بمقر المكتبة بالزمالك.

و"الدائرة الحائرة" من إصدار نهضة مصر للنشر، ويناقش القصة الناقد الدكتور محمد سيد عبدالتواب، والكاتبة نشوى الحوفي، ويدير الندوة ياسر عثمان، مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.

وقصة "الدائرة الحائرة" ضمن قائمة الشرف لجائزة الهيئة الدولية لكتب اليافعين IBBY لعام 2020، والتي تعد واحدة من أهم الجوائز الثقافية في مجال أدب الطفل واليافعين، وتنتقي الهيئة الدولية كل عام أفضل القصص التي تعكس الثقافات المختلفة حول العالم، ومن شأنها تنمية مدارك وقدرات الأطفال المعرفية والإبداعية.

وتناول قصة "الدائرة الحائرة" حكاية دائرة تسكن السماء وقعت حائرة بين ظلام الليل ونور النهار، بين برودة الثلج وحرارة النار، اختلف حولها الأصدقاء لينقسم الجميع إلى فريقين يظن كلاهما أنّه على صواب، حتى يعلو الشجار وتختلط الأصوات في الغابة، فهي قصة عن ثقافة الاختلاف والاستماع إلى الطرف الآخر والحوار البناء.

والقصة تهدف إلى تنمية مدارك وقدرات الأطفال المعرفية والإبداعية من خلال إطلاعهم على التجارب والمغامرات التي يخوضها أبطال تلك القصص، لافتة إلى أنّه من المقرر أن تترجمها الهيئة لأكثر من لغة، حيث تترجم أعمال القائمة إلى لغات متعددة، ويتم توزيعه في عدة دول بالعالم.

أما الكاتبة سماح أبوبكر عزت، فهي واحدة من أهم مؤلفي أدب الطفل، وقدمت أكثر من 40 إصدارا في هذا التخصص بين قصص وكتب تاريخية، وحصدت من خلالها على العديد من الجوائز العربية والدولية عن عدة أعمال أدبية ودرامية فى مجال الطفل، وبينها: الجائزة الذهبية في مجال السيناريو بمهرجان الإبداع العربي عن مسلسل علاء الدين وكنز جدو أمين.