أسعار الذهب اليوم الخميس 5-11-2020 في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر في محلات الصاغة، مقارنة بأسعار مساء أمس، واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض أسعار الذهب عيار 24، عيار 21، عيار 18، والجنيه الذهب، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 949 و951 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 830 و832 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

اختلف سعر الذهب عيار 18 بين 711 و713 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و656 جنيهًا.

وانخفضت أسعار الذهب الأربعاء، ما أدى إلى ارتفاع الدولار بعد نتائج أولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت تقاربا شديدا يفوق المتوقع، مع فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا، وتقدمه في عدة ولايات أخرى متأرجحة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1898.97 دولار للأوقية، لتقل الخسائر عن من 1% التي تكبدها في وقت سابق، وذلك بعد أن استغل بعض المستثمرين انخفاض السعر لشراء المعدن الأصفر.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1900.20 دولار للأوقية.

وفاز ترامب في ولاية فلوريدا وتقدم على منافسه الديمقراطي جو بايدن في ولايات أخرى متأرجحة يوم الثلاثاء، لكن بايدن أعرب عن ثقته في أنّه سينتصر في الانتخابات عبر الفوز في 3 ولايات رئيسية تعرف باسم ولايات حزام الصدأ، ومن المتوقع أن يضخ بايدن تحفيزا أكبر في الاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا.

وقال وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، في حديث سابق له، إنّ سوق الذهب في مصر خلال الفترة الماضية شهد ارتفاعات وانخفاضات متوالية، في ذات اليوم، بفعل التبعيات الخاصة بانتشار فيروس كورونا والحساسية في التعاملات بالبورصات العالمية.

وينصح تجار المشغولات الذهبية المواطنين، بالتفرقة بين الذهب الأصلي والصيني، من خلال الحصول من البائع على فاتورة ضريبية تحتوي على رقم السجل التجاري، ورقم البطاقة الضريبية، الفاتورة بها سيريال نمبر، ولها أصل وصورة، ويجب شراء الذهب من مكان مضمون، مثل محل موجود ومعروف في المنطقة، أو جرى التعامل معه من قبل.

ويجب أن يحصل العميل على فاتورة صحيحة، مع العلم أنّ درجة لمعان الذهب الصيني أعلى من الطبيعي بسبب إضافة المواد الكيميائية له، ويتفاعل الذهب الصيني مع الليمون أو الخل، وتظهر تغيرات في لون المشغولات عكس الذهب الطبيعي الذي يحتفظ بلونه بشكل أفضل.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع التقرير الخاص بإعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره اليوم الخميس، وكذلك أرقام الوظائف الأمريكية المقرر صدورها الجمعة، لمعرفة الاتجاه المستقبلي.