 بيع 11 محلاً تجاريا و6 صيدليات بالمزاد العلني بمدينة الشروق

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنَّه تمّ بيع 11 محلًا تجاريًا و6 صيدليات، بمساحات تراوحت بين 18م2 و41 م2 بالمزاد العلني.

وأوضح "الغيطي، في بيان صادر اليوم، أنَّه تمّ استهداف المناطق (الأولى والثالثة والتاسعة عمارات) والأحياء (الأول والثالث شرق ) وكمباوند دار مصر المرحلة الثانية وغيرها، حيث طرحت المحال بالأسواق المنفذة عن طريق الجهاز بتلك المناطق والتي ستسهم في توفير أنشطة (سوبر ماركت – خضروات وفاكهة – ألبان – مواد بناء - صيدلية)، نظراً للحاجة اليومية لتلك النشاطات، بهدف التيسير على السكان وجعل هذه الخدمات بالقرب من محال إقامتهم.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنَّ سعر بيع المتر المربع للمحال التجارية تراوح بين 41600 جنيه و103700 جنيه، وللصيدليات ما بين 66500 جنيه و145500جنيه، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ استكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل كل أنحاء المدينة.