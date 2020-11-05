وسط إجراءات أمنية ووقائية.. انطلاق احتفالات دير مارجرجس بالأقصر

انطلقت صباح اليوم الخميس، الاحتفالات السنوية بدير مارجرجس بجبل الرزيقات الواقع بمركز أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، وسط تشديدات أمنية مكثفة من رجال مديرية أمن الأقصر، حيث تقرر إلغاء إقامة الخيام في الاحتفال بعيد مارجرجس، على أن تبدأ الزيارات من اليوم الخميس حتى الإثنين 16 نوفمبر، والقداسات اليومية من السادسة صباحًا.

ووضعت مديرية أمن الأقصر خطة أمنية محكمة لتأمين الاحتفالات، وشملت تأمينا مكثفا لمداخل ومخارج مدينة أرمنت وكذلك تفتيش محكم لكافة القادمين والمغادرين للمدينة خلال أسبوع الاحتفالات، وضرورة تعزيز التواجد الأمني في منطقة جبل الرزيقات والمنطقة الصحراوية المحيطة بالدير، وحملات تمشيط للمناطق الجبلية المتاخمة للدير بهدف تأمين الزائرين من الأقباط والمسلمين.

وأكد دير الشهيد مارجرجس، بالرزيقات غرب الأقصر، أنه بناء على تعليمات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ستقتصر احتفالات الدير لهذا العام على الزيارة فقط، نافيًا وجود مبيت أو خيام أو محلات داخل أو خارج الدير نهائيا.

وطالب الدير جميع الزوار بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من وزارة الصحة في هذا الشأن، وارتداء الكمامة (ماسك الوجه) ومراعاة التباعد الاجتماعي ومسافة الأمان، وضرورة امتناع الأشخاص عن زيارة الدير ومزاراته، في حالة معاناتهم من ارتفاع ولو طفيف في درجات حرارة الجسم والسعال والتهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية أخرى.

وتمثلت أبرز الاستعدادات في تخصيص فريق من الكشافة، وخدام الدير، للوقوف عند الباب الرئيسي، لتعقيم اليدين بالكحول، وقياس درجة حرارة الجسم، كما سيشهد الدير من الداخل كما هو مقترح ترقيم لأماكن الخيم لتحقيق التباعد في المسافات بين الحضور، مع التزامهم بارتداء الكمامات الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

يذكر أن الاحتفال الرسمي بذكرى الشهيد مارجرجس في ديره بالرزيقات يستمر أسبوعًا من 10 إلى 17 نوفمبر، والذى يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهى المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس في مدينة "اللد" بفلسطين.

وتسافر المئات من الأسر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصًا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التي تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية، ولكن تم إلغاء إقامة الخيام هذا العام نظرا لتفشي فيروس كورونا، وتمت زيادة أيام الزيارات للدير لينطلق بداية الزيارات والاحتفال من اليوم وحتى يوم 16 من شهر نوفمبر الجاري.

وتعلن حالة الطوارئ لتوفير مياه الشرب والتيار الكهربائي ومعدات الحريق، كما تنتشر المحال والمطاعم والمكتبات والسوبر ماركت ويتحول الاحتفال إلى مناسبة ينتظرها المئات من الباحثين عن الشفاء وأصحاب الحاجات.

يشار إلى أن تاريخ بناء دير ماجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامي 1850 إلى 1870 ميلادية، وفي بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 في عهد الأنبا مرقص أسقف كرسي إسنا في ذلك الوقت، وورد ذكره في كتابي تحفة السائلين ودليل المتحف القبطي.