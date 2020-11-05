سقوط سيارة نقل في ترعة الشرقاوية بالقليوبية

يكثف مجلس مدينة شبين القناطر جهوده بمساعدة الأهالي لانتشال سيارة نقل سقطت في ترعة "الشرقاوية" بالمدينة بعد انحراف عجلة القيادة في يد سائقها، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء خالد محمدي، رئيس مدينة شبين القناطر، بلاغًا بانقلاب سيارة نقل في ترعة "الشرقاوية" وجرى إخطار الأجهزة الأمنية، وكشفت المعاينة أن السائق تفادى الاصطدام بـ"توك توك" فسقط بالترعة.

وفي وقت سابق، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 أشخاص، في حادثي تصادم منفصلين بمحافظة القليوبية، اليوم، الأول على طريق "قليوب - رمادة"، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3، نتيجة تصادم دراجة نارية وسيارتي نقل و"ميكروباص"، كما أسفر تصادم سيارة ملاكي بالجزيرة الوسطى على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، بدائرة مركز طوخ، عن إصابة 3 أشخاص، وتم الدفع بسيارتي إسعاف، لنقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى، كما انتقل فريق من ضباط المباحث والمرور إلى موقع الحادث.