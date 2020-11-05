قوات الدفاع الشعبي تنفذ تدريبا عمليا لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات

نفذت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع محافظات (الأقصر- جنوب سيناء- الإسكندرية- المنيا)، التدريـب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظات، خلال شهري (أكتوبر- نوفمبر).

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على مشاركة الأجهزة التنفيذية للدولة بجميع محافظات الجمهورية، في مجابهة الأزمات والكوارث، وكذا تنسيق الإجراءات المتخذة لمجابهة أزمة فيروس كورونا بالمحافظات.

استهدف التدريب الوصول إلى أنسب أسلوب للتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وتنسيق الأعمال والمهام بين القوات المسلحة وأجهزة الدولة المعنية بالمحافظات، والإمداد بالمعلومات الدقيقة والمؤثرة، والتخطيط والتدريب على أسلوب مجابهة الكوارث والأزمات، ووضع خطة متكاملة للتغلب عليها.

وتنسيق إجراءات العمل بين كل الأجهزة المعنية بالمحافظات، والمعاونة في مواجهة الأزمات/ الكوارث، وإزالة الأثار الناتجة عنها، بعد التأكد من استنفاد كل الإمكانات للعناصر المدنية بالمحافظات، بنسبة (60%) على الأقل.

واشتملت مراحل التدريب على عـرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات، بالتعاون مع المستشار العسكري لمجابهة الأزمات والكوارث، التي مــن الممكن أن تتعرض إليها المحافظة.

ثم تم فرض بعـض السيناريوهات والمواقف الطارئة لإدارة (أزمة/ كارثة)، وتداعيات تلك المواقف، وتم إنشاء معسكرات الإيواء العاجلة بجميع احتياجاتها، لاستيعاب الأسر المشردة، وكذا اختبار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية.

من خلال تنفيذ اصطفاف لجميع المركبات والمعدات الهندسية، التابعة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتفتيـش عليها مع تنفيذ طابور سير لجميع المركبات والمعدات المصطفة للوقوف على كفاءتها الفنية، وجاهزيتها للعمل في جميع الأوقات.

كما اشتمل التدريب العملي على تنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوي داخل المحافظة، والمؤمن بواسطة قوات الحراسات المشددة بوزارة الداخلية.

وفى نهاية المشروع، تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية.