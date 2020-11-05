التحفظ على مكملات غذائية مهربة داخل مركز علاج طبيعي بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة وأخرى غير مصرح بتداولها في الأسواق، خلال حملة موسعة، اليوم، لإدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي، بناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية وردع المخالفين.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إدارة العلاج الحر والإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، شنت حملة على مراكز العلاج الطبيعي بالسنبلاوين، أسفرت عن كشف مخالفات جسيمة حيث تم ضبط 7000 كيس مكملات غذائية و10 آلاف كبسولة من أدوية التخسيس المهربة و100 أمبول غير مسجل بوزارة الصحة وغير مصرح بتداوله في الأسواق.

وتحفظت الحملة على المضبوطات بغرفة مفتوحة أمام المركز وأكد وكيل وزارة الصحة، تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة السنبلاوين وتحريز الأدوية وتسليمها لقسم الشرطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشدد مكي على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية كافة ومؤسسات العلاج الحر ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط والتصدي لكل أنواع الغش والتهرب.

وفي سياق متصل، شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بجميع أنحاء المحافظة، تم خلالها المرور على عدد 280 منشأة غذائية تشمل محلات بيع المخبوزات والمطاعم ومصانع المشروبات.

وأوصت الحلمة بغلق 101 منشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات السلامة وعدم وجود ترخيص كما تم تحرير عدد 150 محضرًا لوجود نقص في الاشتراطات وعدم حمل شهادة صحية، إلى جانب إعدام 3052 كيلو أغذية متنوعة و310 لترات عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تم سحب عدد 390 عينة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات.