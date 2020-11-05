المصرى للدراسات الاقتصادية: مصر فى المركز 93 بمؤشر التنافسية العالمية

أعلن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، فى أحدث إصداراته بعنوان "الترتيب الدولى لمصر"، أن مصر احتلت المركز 93 من فى مؤشر التنافسية العالمية من بين 141 دولة، كما احتلت المركز 65 من بين 140 دولة في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، متأخرة بذلك عن مجموعة الدول التي رصدها التقرير، باستثناء تقدمها المحدود على كل من المغرب التي جاءت في الترتيب 66، والسعودية التي جاءت في الترتيب 69.

وعلى الرغم من تقدم مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، إلا أنها جاءت في ترتيب متأخر مقارنة بكافة مجموعات الدول محل الدراسة؛ حيث احتلت المركز 114 من بين 190 دولة، بينما جاءت البرازيل في المركز 124 (مجموعة الدول الأخرى)، واحتلت جنوب إفريقيا المركز 84 (مجموعة الدول المنافسة).

وجاء ترتيب مصر متأخرا في مؤشري رأس المال البشرى (المركز 105 من بين 157 دولة)، والتطور الرقمى (المركز 54 من بين 60 دولة)، بينما حققت تحسنا في مؤشر مدركات الفساد، وإن كانت لا تزال في مرتبة متأخرة مقارنة بالدول محل الدراسة (المركز 106 من بين 180 دولة)، وجاء ترتيبها متساويا مع البرازيل في نفس المركز.

واحتلت مصر في مؤشر السعادة مركزا متأخرا أيضا مقارنة بمجموعات الدول التي رصدها التقرير باستثناء الهند،. حيث جاءت في المرتبة 138 من بين 156 دولة، واحتلت مصر المركز 137 من بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية، في حين جاءت الصين في المركز 153، واحتلت الإمارات المركز 145، وجاءت السعودية في المركز 159.

وجاء ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية متأخرا (المركز 116 من بين 189 دولة) مقارنة بالدول محل الدراسة باستثناء الهند والمغرب.

يذكر أن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أصدر أحدث إصداراته بعنوان "الترتيب الدولى لمصر"، وهى سلسلة يصدرها المركز سنويا منذ ثلاث سنوات، بهدف رصد ترتيب مصر الدولى في عدة مؤشرات، ومقارنتها بأربع مجموعات من الدول (نموذجية تشمل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا والصين، ومجموعة الدول المنافسة وتشمل تركيا وجنوب إفريقيا والهند، ومجموعة الدول المجاورة وتشمل المغرب، والإمارات، والسعودية، ومجموعة دول أخرى تشمل البرازيل، كوريا الجنوبية، وإسرائيل).

وأصدر المركز الترتيب منقسما إلى إصدارين، الأول يتضمن عرض نتائج مصر في 19 مؤشرا دوليا لعام 2020 مقارنة بمجموعة الدول المذكورة، والثانى تضمن تجميع المؤشرات في 5 مجموعات وعرضا منفصلا للمؤشرات التي تقع تحت كل عنوان، في صورة إنفوجراف، لمتابعة تطور ترتيب مصر في هذه المؤشرات خلال ثلاث سنوات (2018-2020).

ويعتمد التقرير على عدم انتقاء مؤشرات بعينها، لأن الهدف الرئيسى له يرتكز على التعرف على موقع مصر من العالم في أهم المؤشرات الدولية المختلفة للوقوف على مواطن الضعف قبل القوة وترجمتها إلى سياسات لتحسين الأوضاع، لأنه بدون معلومات لا يمكن وضع سياسات سليمة.