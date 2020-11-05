لعطل بوابات المزلقان الإلكترونية.. شلل الحركة المرورية بكفر الدوار

شهدت الشوارع الرئيسية بمدينة كفر الدوار، في البحيرة، شللاً تامًا في الحركة المرورية، إثر توقف جميع الطرق بوسط المدينة، الأمر الذي تسبب في حالة من الفوضى المرورية وزحام بباقي الشوارع، بسبب بحث قائدي السيارات عن بديل لتلك الطرق، واشتكى المواطنون على صفحات التواصل الاجتماعي من تكدس السيارات، مؤكدين أن عطلا بالبوابات الإلكترونية بمزلقان السكة الحديد، هو السبب في تكدس السيارات.

وشهدت شوارع "الجيش، القاهر، طلعت حرب، ٢٦ يوليو" أكبر شوارع مدينة كفر الدوار، زحامًا شديدًا وتكدس حركة السيارات، بعدما أغلق مزلقان "السَبلة" البوابة الإلكترونية بسبب عطل فني بها، ليقطع بذلك شريان المرور بمدينة كفر الدوار، محدثا الأزمة.

وناشد يحيى خليل، رئيس حزب إرادة جيل بكفر الدوار، الوحدة المحلية بالتدخل السريع لتفادي تكدس السيارات وتوقف حركة المرور، من خلال إبلاغ السيارات المتوجهة لتلك الشوارع بتغيير مسارها، ما يستوجب تكثيف تواجد رجال المرور على مداخل الشوارع المذكورة.