محافظ الجيزة يطالب رئيس حي العمرانية بنتائج تحليل المخدرات الإيجابية

أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، طالب رئيس حي العمرانية بنتائج التحاليل التي أجرتها اليوم، لجنة تحليل المخدرات بعد إثبات 5 موظفين، يتعاطون المخدرات بينهم نائب رئيس الحي، لاتخاذ إجراءات حازمة ضدهم.

كانت لجنة مكبرة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء، أجرت اليوم، تحليل مخدرات لموظفي حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، للتأكد من عدم تعاطيهم أي أنواع المواد المخدرة.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أن اللجنة جاءت للحي تنفيذا للقرارات الوزارية في هذا الشأن، وقام المهندس محمد نور رئيس حي العمرانية، باستدعاء الموظفين، طبقا لكشوف الحضور، وتحفظ على بطاقات الرقم القومي، لضمان عدم تهرب أي منهم من التحليل.

وتم استدعاء مجموعة تلو الأخرى، لعدم الزحام وأخذ عينات بول منهم، بحضور مندوب اللجنة، وتم وضع اسم صاحبها عليها، ثم الكشف عليها عبر الشريط المخصص لذلك، وتم إثبات تعاطي 4 سائقين ونائب رئيس الحي للمخدرات.

ولفتت المصدر، إلى أنه أجرى الفحص لأكثر من 60 موظفا اليوم، وجار استكمال الباقي.