مطار الأقصر يستقبل 9 رحلات داخلية اليوم.. بينها رحلة من القاهرة

يستقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم، رحلة جوية داخلية، قادمة من مطار القاهرة، ضمن 9 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، الأقصر)، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5600 راكب.

وبدأ مطار الأقصر، منذ أوائل سبتمبر الماضي، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع الوافدين من الخارج، دون إجراء تحليل (PCR) الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، بمن فيهم حاملي الجنسية المصرية، تنفيذا لتعليمات سلطة الطيران المدني لجميع شركات الطيران العاملة بالمطار، حتى إصدار تعليمات أخرى.

واتخذت سلطات المطار العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان، تمهيدا لاستقبال الرحلات الجوية، تزامنا مع استئناف النشاط السياحي، بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وكثفت السلطات العمل داخل المطار؛ للقيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بالتزامن مع عودة استقبال الرحلات، وشملت الإجراءات وضع لافتات إرشادية باللغات المختلفة، وتعليمات وقواعد عامة لحماية المسافرين، بالإضافة إلى وضع علامات الوقوف والحركة، ومراعاة المسافة الآمنة بين كل فرد، فضلا عن استمرار حملات التطهير والتعقيم التي تجرى يوميا.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات والتدابير الوقائية التي يتخذها المطار، وتنفيذا لتوجيهات وزير الطيران وتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، باتباع قواعد التباعد الجسدي والحماية العامة، للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت الشركة القابضة للمطارات والملاحة، انتهت من الأخذ بأحدث مستجدات فحص القادمين من الخارج عبر المطارات المصرية حال ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة، التي تعد من أهم أعراض فيروس كورونا، مع استئناف حركة الطيران من قبل الحكومة.

كما انتهت الشركة من نشر كاميرات حرارية، تعمل بالأشعة تحت الحمراء بكل المطارات المصرية، وفق خطة سريعة، بدأ تنفيذها.