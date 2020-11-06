صور مع "العشيق" تبرئ زوج "سيدة كفر الشيخ" من سرقتها

كشفت تحقيقات النيابة سر خاتمين من الذهب، ادعت "سمر. م"، صاحبة الـ73 فيديو إباحيا، والمحبوسة احتياطيا على ذمة قضيتي ممارسة الدعارة مقابل أموال في دولة عربية والزنا، أن زوجها سرقهما مع هاتف محمولها وتابلت.

وسألت النيابة السيدة في التحقيقات الأخيرة: "سبق وأن ذكرت في تحقيقات النيابة أن زوجك وآخرين سرقا منقولاتك الذهبية فما هي؟"، فأجابت: "هو أخد مني خاتم على شكل جنيه، وواحد تاني على شكل ثعبانين مقابلين، وتليفوني السامسونج وتابلت البنات".

وواجهت النيابة المتهمة بـ3 صور فوتوغرافية، مرفقة بمحضر الاستدلالات، يظهر فيها رجل وامرأة بدون ملابس؛ إذ ظهر الأول عاريا تماما، وهي بملابس داخلية شبه عارية، ويحتضنان بعضهما، وكانت المتهمة ترتدي الخاتم على شكل ثعبانين متقابلين، وهو نفس الخاتم الذي ادعت أن زوجها سرقه منها، واعترفت أن الصور خاصة بها وهي في أحضان عشيقها "وليد. م".

وكانت سيدة كفر الشيخ قد ذكرت في تحقيقات النيابة أنها كانت تتلقى أموالا من المدعو "وليد.م.ع"، مقابل ممارسة الدعارة، مشيرة إلى أنه كان يدعمها في البداية بـ500 درهم إماراتي، وعمل لها إقامة في دولة الإمارات، وحينما علم بظروفها المادية والاجتماعية دعمها بمبالغ أخرى، تعدت الـ100 ألف درهم.

ووجهت النيابة سؤالا للمتهمة: "ذكرت في تحقيقات النيابة قيام وليد بإعطائك مبالغ مالية نظرا لظروفك المادية والاجتماعية، على خلاف ما ذكرته سابقا في التحقيقات أنه كان يخصم من راتبك 500 درهم شهريا؟"، فأجابت: "هو فعلا كان بيخصم مني 500 درهم من مرتبي علشان الإقامة اللي عملهالي، ولما عرف بظروفي المادية والاجتماعية دعمني بمبالغ تانية".

كما أوضحت السيدة ردا على أسئلة النيابة العامة، أن المدعو "وليد"، كان يساعدها بنحو ألف درهم إماراتي، وانهارت المتهمة في البكاء حال توجيه السؤال لها.

وذكرت السيدة أن "وليد" كان يطالبها بالطلاق من زوجها ليتزوجها هو، قائلة: "وليد كان بيطلب مني أطلق من جوزي ويتجوزني".

واعترفت "سمر" أنها عاشرت "وليد" صاحب الشركة التي كانت تعمل بها في دبي، ولكن بعلم زوجها، من أجل الحصول على أموال.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الجزئية، قرر تجديد حبس المتهمة بالزنا زوجة جزار كفر الشيخ ، صاحبة الـ73 فيديو إباحيا، 15 يوما، وعرضها مرة أخرى بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، للنظر في تجديد حبسها، بناءً على تعليمات المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات كفر الشيخ

وكانت مباحث كفر الشيخ، أكدت صحة واقعة السيدة المتهمة بالزنا، صاحبة الـ73 فيديو إباحيا، مشيرة إلى أنها أنشأت حسابات علي موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وواتس أب"، وأساءت استخدامهما، بغرض التربح والحصول علي أموال، نتيجة ممارسة الدعارة.

وقالت زوجة جزار كفر الشيخ، إنها مارست الجنس مع عشيقها المدعو " وليد. م.ع"، وآخرين مقابل مبالغ مالية، مشيرة إلى أن الليلة كانت تتراوح بين 3 و5 آلاف درهم، مضيفة أن زوجته المغربية، هي التي سربت الفيديوهات والمكالمات؛ للانتقام منها بعد علمها بعلاقتها مع زوجها.

وأضافت المتهمة أن زوجها استولى على هاتفها وقدمه للنيابة ضمن الأحراز، قائلة: "مارست الجنس مع وليد أكتر من 5 مرات مقابل مبالغ مالية".

ووجهت النيابة للسيدة تهمة إدارة شبكة دولية منافية للآداب، ما نفته الأخيرة، قائلة: "كنت بمارس الجنس مع اللي يدفع لكن مكنتش بدير شبكة، أنا أصغر من إني أدير شبكة، أنا كان اللي بيدفع بمارس معاه بس".

واستمعت النيابة العامة لمكالمة مسجلة بينها وبين عشيقها "وليد"، اعترفت خلالها بحملها منه قائلة: "أنا حامل في الشهر التالت وأنت لازم تتصرف وتعملي عملية إجهاض، قبل ما أنزل مصر علشان جوزي، متعملش عملتك وتسيبني لوحدي يا وليد" ورد العشيق قائلا: "إنتي هبلة أسيبك لوحدك إزاي، بس العملية مش هينفع تعمليها هنا لازم في مصر".

واستكملت المنسوب إليها تهمة الزنا والدعارة، أقوالها أمام النيابة، بمشاهدة مقاطع الفيديو والتعليق بتفاصيل وظروف كل فيديو والمبالغ التي تقاضتها عنه، عقب إثبات مباحث الانترنت صحة ما جاء في الفيديوهات المصورة والمكالمات المسجلة.

واعترفت زوجة جزار كفر الشيخ بصحة ما جاء في مقاطع الفيديو والمكالمات التليفونية المسجلة التي حرزتها النيابة في وقت سابق، وكذلك بالاتهامات المنسوبة لها أمام نيابة كفر الشيخ، قائلة: "الفيديوهات صحيحة وكنا بنصورها كتوثيق وكنت باخد فلوس كتير علشان أعرف أعيش".

وخلال التحقيقات الأولية، قالت المتهمة باكية، إنها كانت تمارس الدعارة من أجل ضمان حياة كريمة لأولادها: "كنت أمر بضائقة مالية، وكنت عاوزة أحسن دخلي علشان أطفالي يعيشوا كويس".