"انتهت بالتصالح".. التفاصيل الكاملة لخطف 3 سيدات طفلة بعد نصب والدتها

قررت نيابة الخانكة إخلاء سبيل 3 سيدات، قمن باختطاف طفلة من والدتها بسبب خلافات مالية بينهما، بعد إقرارهما التصالح مع والدة الطفلة.

كانت مباحث القليوبية تمكنت من إطلاق سراح طفلة، اختطفها 3 سيدات من والدتها في الخانكة؛ بسبب خلافات مالية، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحجز المتهمات، لحين وروود التحريات.

وتلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بلاغا من ربة منزل، بقيام ثلاث سيدات بمغافلتها واختطاف ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، عقب تقابلها معهن بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، لحل خلافات مالية بينهن.

وأخطر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحث، أشرف عليه اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بقيادة العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المحافظة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهن بمأمورية أسفرت عن ضبطهن وتحرير الطفلة المجني عليها من مسكن إحداهن، وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الواقعة؛ لخلافات مالية بينهن والمبلغة، لسابقة نصب الأخيرة عليهن، عقب إيهامهن بقدرتها على استخراج بطاقات دفع إلكترونية "فيزا"، يصرف بموجبها معاش شهرى، وتجميعهن على إثر ذلك عددا من صور بطاقات الرقم القومي من بعض الأهالي، وتحصيل مبالغ مالية منهم، قاموا بتسليمها لها، مقابل تحصلهم على جزء من تلك المبالغ.

وأضفن أنه عقب تسليم المُبلغة البطاقات الإلكترونية المُتفق عليها لهن، وإعطائها للأهالي، فوجئوا أنهم أعادوها لهن، نظرا لأنها ليست بطاقات فيزا، وإنما مجرد حافظة إلكترونية، فاتفقن على اختطاف نجلة المُبلغة بقصد مساومتها على إعادة تلك المبالغ، وارتكبوا الواقعة على النحو المُشار إليه، وبإرشادهن ضبطت عددا من البطاقات الإلكترونية السابق قيام السيدة بتسليمها لهن.

وبمواجهة المُبلغة بما جاء باعترافات المتهمات، أيدتها واعترفت بنصبها عليهن، بالاشتراك مع آخر (جارٍ تحديده وضبطه)، استخرج البطاقات الإلكترونية المُشار إليها، نظير اقتسامهما المبالغ المالية المتحصل عليها، مؤكدة إنفاق نصيبها من تلك المبالغ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.