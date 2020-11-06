لوأد الفتنة..جلسة صلح بين قريتين في القليوبية

شهدت قرية السيفا بمركز طوخ جلسة صلح عرفية، اليوم، بين قريتي "الحسانية ومشتهر" لوأد الخلاف بين شباب القريتين، على خلفية مشاجرة وقعت بين شابين أصيب فيها عدد من الأشخاص، وجرى عقد جلسة الصلح بمنزل المستشار كامل شفيق، عمدة قرية السيفا بحضور رجال الأمن ومجموعه من القضاة العرفيين.

وخلال جلسة الصلح أقسم الطرفان على إنهاء الاخلاف بينهما كما تناولا الغداء معا وسط حالة من الإطمئنان بين أهالي القريتين، ووقع قادة القريتين على تعهد يلزمهم بعدم التعرض لضمان وأد الخلاف إلى الأبد.

وكانت مشاجرة وقعت بين شابين من عائلتى "الكحال أبو يوسف " و"سعد المزين " بقريتى "الحسانية ومشتهر" أصيب فيها عدد من الأشخاص، وتم تحرير محاضر بمركز شرطة طوخ وتدخل العقلاء بين الطرفين فى القريتين لوقف الخلاف والفتنة بينهم، وتم عقد جلسة صلح بين طرفى النزاع بمنزل المستشار كامل شفيق عمدة قرية السيفا فى حضور بعض رجال الأمن والقضاه العرفيين وهم أيمن عيد، عمدة عرب الغديري، وأحمد رزق، عمدة كفر حسن، وعبد النبي الطحلاوي، وعاطف بحيري، وأحمد الطحلاوي، ووحيد خلوي، وصلاح صبحي، وأحمد عبد السميع ومحمد ربيع الحشاش وأحمد عبد الله ابو ليلة,

وتم الصلح بين الشابين والاتفاق على عقد جلسة أخرى بقرية الحسانيه يتم عمل فيها سرادق كبير وذبح الذبائح لاطعام افراد العائلتين بهما وأهالى القريتين ويقوم أطراف النزاع بالوقوف على منصة المحكمين قبل تناول الطعام بوضع يديهم على المصحف الشريف والتعهد أمام الجميع على نبذ الخلاف والتشاجر والعنف.

وبالفعل عقدت الجلسه الثانيه بقرية الحسانيه فى حضور جلسة المحكمين بكاملها واهالى القريتين وتناولوا الطعام " العيش والملح " وخرج الطرفين وشباب القريتين ايديهم مع بعضهم امام الجميع متصالحين