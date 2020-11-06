مزور شهادات جامعية يعترف: الليسانس بـ 5 آلاف جنيه والماجستير بـ 10

"البكالوريوس والليسانس بـ 5 آلاف جنيه والماجيستير بـ 10 آلاف".. بهذه الكلمات بدأ المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي وتزوير شهادات جامعية في محافظة الغربية، اعترافاته أمام النيابة العامة.

وأضاف المتهم أنه استغل رغبة كثير من الشباب في العمل خارج البلاد، وأن العقبة في طريق سفرهم كانت المؤهل التعليمي، ففكر في إنشاء كيان تعليمي وهمي حتى يحقق رغبتهم في السفر للخارج، وذلك عن طريق إيهامهم بأنه يستطيع أن يوفر لهم شهادات جامعية معتمدة ويستطيعون أن يغيروا الوظيفة في بطاقات الرقم القومي، كل منهم حسب رغبته، نظير مبالغ مالية.

وذكرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام أحد الأشخاص ومقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص "معهد" كائن بمحافظة الغربية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على الشهادات الجامعية من خلال منح الدارسين شهادات دراسية تخصصية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية (خلافاً للحقيقة) نظير حصوله منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه بمقر المعهد المشار إليه، وعثر على عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة في مجالات مختلفة (مزورة بالكامل) ومجموعة كبيرة من أوراق التقديم للمعهد المشار إليه و(25) دفتر إيصال تحصيل نقدية وعدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص وجهاز كمبيوتر، وبفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات الدالة على نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وأن المضبوطات خاصة بنشاط المعهد المزعوم، وأنه يقوم ببيع شهادة الليسانس والبكالوريوس بـ 5 آلاف جنيه والماجستير بـ 10 آلاف جنيه للراغبين في الحصول عليها.