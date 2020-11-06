حتى لا تسبب كوارث.. الطريقة السليمة لاستخدام الدفايات

انتشرت في الآونة الأخيرة، عدة حوادث من حالات اختناق وحرائق بسبب الاستخدام السيئ للدفايات الكهربائية في فصل الشتاء، وهو ما يدفع مستخدميها للبحث عن الطرق الآمنة لتشغيل الدفاية.

ويقول أحمد بهاء، أحد بائعي الدفايات بمنطقة وسط البلد، إنه يجب على مستخدم هذا الجهاز الكهربائي عمل صيانة موسمية وتحديدا قبل التشغيل، إذ إنَّه قد تتعرض بعض الأسلاك بداخلها للتلف وهو ما يتسبب في حدوث ماس كهربائي.

وأضاف بهاء، لـ"الوطن"، ضرورة فتح النوافذ خلال تشغيل الدفاية في المساء حتى لا يحدث اختناق للمواطنين مع الالتزام بوضعها على الأرض مباشرة دون وضع سجاد أو مفروشات أسفلها حتى لا تسخن ولا تشتعل تحت أي ظرف.

وأكد أنه لا بد من التأكد كذلك من الوصلات الخارجية للدفاية وعدم استخدام وسيط بينها وبين مصدر الكهرباء في الحائط كاستخدام المشترك، حيث إن ذلك قد يسبب كوارث كون الوسيط رديئا وغير أصلي، مشيرًا إلى ضرورة عدم وضع الدفاية بالقرب من أثاث المنزل وخلوها من الغبار.

ونصح بهاء بضرورة غلق الدفاية قبل النوم مباشرة كونها تسبب حالات اختناق تصل للوفاة، مشددًا على عدم وضعها بالقرب من مناطق الغاز، فالسيدات يستخدمنها في المطبخ للتدفئة في بعض الأحيان وهذه الطريقة قد تودي بالأرواح: "نتجنب كمان وضعها بالقرب من علب البويات والأماكن المبللة أو الرطبة حتى لا يتعرض أحد للسعات الكهرباء".

وأشار بائع الدفايات إلى ضرورة عدم اقتراب الأطفال من الدفاية وفحصها بشكل جيد عند شرائها والتأكد من خلوها من العيوب، حيث إن الكثير من الحرائق تحدث من الدفايات حديثة الشراء كونها رديئة وغير آمنة.

بعض أسعار الدفايات في الأسواق

- دفاية سيراميك كهربائية تورنيدو 2000 وات: 1333 جنيهًا.

- دفاية سيراميك كهربائية تورنيدو 1500 وات: 899 جنيهًا.

- دفاية سيراميك كهربائية تورنيدو 2000 وات: 1777 جنيهًا.

- دفاية زيت هيلر 11 ريشة 2000 وات: 1999 جنيهًا.

- دفاية زيت هيلر 13 ريشة 2500 وات: 2199 جنيهًا.

- دفاية زيت هيلر 9 ريشة 2000 وات: 1555 جنيهًا.

- دفاية زيت هيلر 15 ريشة 2500 وات: 2666 جنيهًا.

- دفاية زيت ديلونجي 8 ريشة 2000 وات: 1890 جنيهًا.

- دفاية زيت ديلونجي 9 ريشة 2000 وات 1950 جنيهًا.

- دفاية زيت ديلونجي 11 ريشة 2000 وات 2250 جنيهًا.

- دفاية زيت ديلونجي 12 ريشة 3000 وات: 2550 جنيهًا.

-دفاية كهرباء ديلونجي 2000 وات 2 مستوى: 250 جنيهًا.

- دفاية كهرباء ديلونجي 2000 وات 3 مستوايات: 390 جنيهًا.