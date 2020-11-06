الضرائب: لا تهاون مع المتورطين في مساعدة الشركات على التهرب

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدعوى العمومية التي أقامتها وزارة المالية ضد بعض من المحاسبين والمراجعين القانونيين، جاءت في ضوء ما ثبت من أدلة ومستندات لدى مصلحة الضرائب من ارتكابهم وقائع يُعاقب عليها القانون، وتلاعبهما في المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم في التهرب من الضرائب الخاصة بهم بما يخالف أحكام القانون.

وأوضح "عبدالقادر" في بيان اليوم، أنه يتم حاليًا متابعة تلك القضايا أمام المحكمة المختصة، بالإضافة إلى قيام وزارة المالية بإخطار نقابة التجاريين لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض المحاسبين الآخرين الذين ثبت للمصلحة ارتكابهم لوقائع مماثلة يُعاقب عليها القانون.

وشدد، على أنه لا تهاون مع أي محاسب أو مراجع قانوني أو غيرهما أو حتى من مأموري الضرائب يثبت تورطه في مساعدة أي مؤسسة على التهرب الضريبي والتلاعب في الدفاتر والحسابات والمستندات، وسيتم التصدي لهذه الممارسات بكل حزم وقوة، مضيفًا: المصلحة لن تتوان أو تتهاون عن محاربة التهرب الضريبي.

في سياق متصل، أكد رئيس مصلحة الضرائب أن الوقائع الفردية لن تؤثر على ثقة مصلحة الضرائب في الغالبية العظمى من جموع المحاسبين والمراجعين، حيث أنهم شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيه العادل من الضريبة، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الإقرارات الإلكترونية والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، والحد من التهرب الضريبي.