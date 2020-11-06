جامعة القاهرة: تطوير "قصر العيني" تكلّف 300 مليون جنيه

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن مستشفى قصر العيني، عبر تاريخه خلال القرنين الماضيين يضيف الكثير والكثير، ويشهد حاليا تطوير كبير جدا، ويشمل كل المستشفيات الجامعية بمفهوم جديد وفكر جديد، وليس مجرد رفع كفاءة أقسام، وعلى سبيل المثال قسم الطوارئ، كانت مساحته 700 مترا، وأصبحت الآن 7 آلاف متر، أي حوالي عشر أضعاف، والتكلفة الإجمالية للتطوير كانت 300 مليون جنيه، وهي جاهزة للافتتاح.

وأضاف "الخشت"، في مقابلة مع قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم تقسيم المستشفى طبقا لكل الأكواد العالمية، وتم تجهيز البنية التحتية حتى تكون كل أسرة الطوارئ أسرة رعاية مركزة، حيث تم وضع وصلات الكهرباء والمياه والغاز في البنية التحتية، وهذه المشكلة أدركتها إدارة المستشفى في أزمة جائحة فيروس كورونا.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن مستشفى الاستقبال والطوارئ تم تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتجهيزها وفقا للأكواد العالمية، ويوجد بها 113 سريرًا يمكن تحويلهم جميعا إلى أسرة رعاية مركزة، وقسم الطوارئ القديم كان به 25 سريرًا فقط.

ولفت إلى أن عدد أسرة الرعاية المركزة الفعلية كانت 5 أسرة، وأصبحت حاليا 15، ولم يكن يوجد في المستشفى قسم للعزل، وقسم للإقامة القصيرة، وحاليا أصبحا موجودين، بعدد 44 سريرا في قسم الإقامة القصيرة، أما قسم العظام "كان فيه كشك خشب" و4 أسرة، وحاليا أصبح يوجد به 4 أسرة كشف، و4 أسرة تجبيس.

وشدد على أن التكلفة الإجمالية وصلت إلى 300 مليون جنيه، وهي جاهزة للافتتاح من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشفى لا يضغط على ميزانية الدولة، وكل أجهزة الطوارئ كانت تمويلا ذاتيا من المستشفى.

وأشار إلى أن هناك تغيير وتطوير هيكلي، وما يحدث في قصر العيني هو نفس ما يحدث في تأسيس خطاب ديني جديد، وهي نفس العملية المعرفية التي لا تعتمد على المفهوم القديمة، حيث تقدم "قصر العيني" مفهوما جديدا لمستشفيات الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى إصلاح مالي وإداري.