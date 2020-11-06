إسرائيل تبدأ في تصدير تمر "المجهول" إلى الإمارات

ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، اليوم الجمعة، أن أول شحنة من التمر الإسرائيلي تم إرسالها إلى الإمارات هذا الأسبوع، وذلك بعد اتفاق السلام المبرم بين البلدين في 15 سبتمبر الماضي في البيت الأبيض.

ووفقا للصفحة، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن وزن أول شحنة يبلغ 200 كيلو جرام، وهي تمر من نوعية "المجهول"، الذي يزرع في إسرائيل، التي تنتج 70% من تمور "المجهول" في العالم.

ثمار السلام: أول شحنة للتمر الإسرائيلي أُرسلت إلى الإمارات هذا الأسبوع. شملت الشحنة 200 كيلوغرام من تمر نوعية المجهول المزروعة في إسرائيل التي تنتج 70% من تمور المجهول في العالم.

ما أجمل السلام pic.twitter.com/capQwP55gu — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 6, 2020

ويوصف تمر "المجهول" بـ"ملك التمور" في العالم، ويعد تمر "المجهول"، من التمور ذات الجودة العالية، بحجمه الكبير ومذاقه المميز، ما يجعل أسعاره مرتفعة مقارنة مع أنواع أخرى من التمور.