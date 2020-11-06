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محمود مسلم

إسرائيل تبدأ في تصدير تمر "المجهول" إلى الإمارات

كتب:

الوطن
07:07 م | الجمعة 06 نوفمبر 2020
تمر المجهول

تمر المجهول

ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، اليوم الجمعة، أن أول شحنة من التمر الإسرائيلي تم إرسالها إلى الإمارات هذا الأسبوع، وذلك بعد اتفاق السلام المبرم بين البلدين في 15 سبتمبر الماضي في البيت الأبيض.

ووفقا للصفحة، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن وزن أول شحنة يبلغ 200 كيلو جرام، وهي تمر من نوعية "المجهول"، الذي يزرع في إسرائيل، التي تنتج 70% من تمور "المجهول" في العالم.

ويوصف تمر "المجهول" بـ"ملك التمور" في العالم، ويعد تمر "المجهول"، من التمور ذات الجودة العالية، بحجمه الكبير ومذاقه المميز، ما يجعل أسعاره مرتفعة مقارنة مع أنواع أخرى من التمور.

 

 

 

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