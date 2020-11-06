عاجل.. ترامب: فزت بسهولة برئاسة أمريكا من خلال التصويت القانوني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، على منصة فيس بوك، إنه فاز بسهولة برئاسة الولايات المتحدة من خلال التصويت القانوني.

وأوضح ترامب: "لقد فزت بسهولة برئاسة الولايات المتحدة من خلال التصويت القانوني. لم يُسمح للمراقبين، بأي شكل من الأشكال، بالقيام بعملهم، وبالتالي، يجب تحديد الأصوات المقبولة خلال هذه الفترة على أنها أصوات غير مشروعة. يجب أن تقرها المحكمة العليا الأمريكية".

وبعد هذا المنشور عبر فيس بوك، هاجم ترامب فيلاديفيا وطعن في نزاهة الانتخابات فيها، ونقل ما قاله خبير سياسي أمريكي يسمى "فارني" عبر شبكة "فوكس بيزنس"، أن "فيلادلفيا لديها تاريخ فاسد في نزاهة الانتخابات".

ويأتي ذلك بعد أن قالت حملة الرئيس الأمريكي ترامب، اليوم الجمعة، إنه لم يسدل الستار بعد على الانتخابات الرئاسية، على الرغم من المؤشرات التي تظهر تقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وقالت حملة ترامب في بيان عبر "تويتر": "إن التنبؤ المضلل بأن بايدن هو الفائز يعتمد على نتائج غير نهائية لفرز التصويت في أربع ولايات".

وتابعت: "تتجه جورجيا إلى إعادة فرز الأصوات، ونحن واثقون من أننا سنجد بطاقات الاقتراع التي تم فرزها بصورة غير صحيحة، حيث سينتصر الرئيس ترامب في نهاية المطاف".

وفي بنسلفانيا، تحدثت حملة ترامب عن وجود جملة من المخالفات، بما فيها منع متطوعي حملة ترامب من الوصول إلى أماكن فرز الأصوات.

وينحصر التنافس حاليا بين ترامب وبايدن في فرز الأصوات في أربع ولايات هي جورجيا، بنسلفانيا ونيفادا وأريزونا.

ولدى بايدن 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، لكنه لم يحصل حتى الآن على رقم 270 الذي يجعله رئيسا للولايات المتحدة، فيما يملك ترامب حاليا 214 مقعدا في المجمع، ويأمل في حصد المزيد من خلال الولايات التي لم تعلن نتائجها بعد.