مخرجة مسلسل "إلا أنا": كان سهلا من ناحية التصوير والأصعب فنيا

قالت المخرجة مريم أحمدي، إن تصوير مسلسل (حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا") جاء على مدار 10 حلقات فقط، حيث كان ذلك من السهل عليها تصويريا ولكنه كان الأصعب فنيا، ولم تتخيل رد فعل الجماهير عليه أو كونه الأكثر بحثا على مواقع الإنترنت.

وأضافت "أحمدى"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنها أثناء تصوير العمل الفني كانت أحيانا تطلب من ممثلة البكاء للتصوير، فتبكي ممثلة أخرى عندما تبكي الأول: "كنت بقولها ملكيش دعوة بيها متعيطيش زيها"، موضحة أن أصعب المشاهد التي قامت بالعمل عليها خلال العمل الفني لم تقم بإعادتها مرة أخرى، وهو الآمر المستغرب: "المشاهد الصعبة الغريبة أني خدتها وان شوت ومعدتهاش".

وأكدت أن طاقم العمل بأكمله لم يتوقع رد فعل الجمهور وقوته على ذلك العمل الدرامي، والذي ظهر بشكل أفضل مما كان متوقعا بالنسبة لهم، حيث مس قضية يعاني منها قطاع كبير من الفتيات في المجتمع المصري، مشيرة إلى أنها أثناء تصويرها للفنانة نجلاء بدر كوالدة للفنانة جميلة عوض كانت تطلب منها عدم وضع "ميك أب" أثناء التصوير حتى تظهر أكبر مما هي عليه وتسيطر على دورها بالعمل الفني: "كنت بتعمد اطلع نجلاء بدر كبيرة في السن ومكنتش بوافق اطلعها في كامل أناقتها وكانت دايما بتوافق، ومش بتفكر في شكلها بقدر تفكيرها في إيصال رسالة العمل".