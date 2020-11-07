رئيس أذربيجان: جيشنا حرر 16 قرية من القوات الأرمينية

أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف، عبر "تويتر"، استعادة الجيش الأذربيجاني 16 قرية من القوات المسلحة الأرمينية في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وأفاد بيان مشترك قبل أيام صادر عن قوى كبرى بأن وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان اتفقا على مجموعة من الخطوات العاجلة لحل الصراع بينهما في إقليم ناجورنو كراباخ بعد عقد محادثات. وتسببت معارك مستمرة منذ أكثر من شهر في مقتل المئات.

وقال البيان الصادر عن مبعوثين من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة إن الوزيرين اجتمعا في جنيف واتفقا على عدم الاستهداف العمدي للمدنيين وبدء عملية لتبادل الجثث في أرض المعركة وتقديم قوائم بالأسرى والمعتقلين خلال أسبوع بهدف تبادلهم.

وأشار البيان إلى أن الدولتين ستتواصلان من أجل مناقشة قضايا "متعلقة بآليات محتملة للتحقق من وقف إطلاق النار".

وفشلت ثلاث هدنات من قبل في وقف المعارك التي نشبت مؤخرا بسبب النزاع على إقليم ناغورنو كراباخ.

وتهمت أذربيجان جارتها أرمينيا من قبل بإطلاق 6 صواريخ باليستية باتجاه مناطق جبالا وسيازان وكردامير على بعد نحو 150 كيلومترا من الحدود بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن قوات الدفاع الجوي، التابعة لها، اعترضت الصواريخ الستة وأسقطتها، ولم تبلغ أذربيجان عن سقوط ضحايا.

ونفت وقتها الناطقة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان إطلاق الصواريخ، وقالت إن "إعلان أذربيجان عن إطلاق أرمينيا صواريخ باليستية هراء محض وكذبة ساخرة".