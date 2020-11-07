بعد إصابات كورونا.. إلغاء حفل افتتاح "الإسكندرية السينمائي"

قرر مهرجان الإسكندرية السينمائي، لدول البحر المتوسط، إلغاء حفل افتتاح المهرجان الذي كان مقررًا له مساء اليوم السبت، بمدينة الإسكندرية حفاظاً على سلامة ضيوف بعد الإصابات العديدة التي ضربت الوسط الفني مؤخرا.

الاكتفاء بعروض الأفلام والندوات غدا

وأكّد مهرجان الإسكندرية، في بيان أصدره اليوم، أنَّه سيكتفي بعروض الأفلام والندوات التي ستقام على هامش المهرجان والتي ستبدأ من غد الأحد الموافق 8 نوفمبر.

كما قررت إدارة المهرجان، تأجيل تكريم ضيوف المهرجان إلى الغد خلال الندوات التي ستقام من أجل تكريمهم بدلاً من تكريمهم خلال حفل الافتتاح الذي تمّ إلغائه.

يُذكر أنَّ مهرجان القاهرة السينمائي كان قد قرر تكريم كل من الفنان عزت العلايلي، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنان صلاح عبدالله، ومدير التصوير السينمائي محسن أحمد.