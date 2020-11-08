تحريات جريمة "قطار طنطا".. عاطل حرق صديقيه بماء النار بسبب الديون

انفضت الشراكة بين صاحبي محل محمول بطنطا، وتحولت إلى عداوة مع صديقهما الثالث المقيم بالإسكندرية عقب تراكم الديون على الأخير لصالح صديقيه، وعجزه عن سدادها لهما، فقررا مطالبته قضائيا بإيصالات أمانة.

لم يجد الصديق الثالث مفرا من ملاحقة صديقيه له وتضييق الخناق عليه سوى الانتقام، حيث تربص بهما فى محطة قطار المحلة أثناء عبور القطار إلى مدينة طنطا وقام بإحراقهما بماء النار.

تفاصيل الواقعة كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية بالغربية التى كشفت وجود علاقة شراكة وصداقة بين المجنى عليهما وشخص ثالث، لكن وقع انفصال بينهم بسبب الديون حيث استدان منهما صديقهما مبالغ كبيرة وعجز عن سدادها.

وأضافت التحريات أن المتهم استقل معهما القطار من الإسكندرية عقب زيارته للمطالبة بالدين، ولم يشعرا بركوبه القطار معهما وأثناء توقف القطار فى مدينة المحل نزل منه وقام بإلقاء ماء النار عليهما من النافذة ثم فر هاربا قبل أن تتمكن قوات الشرطة من تحديد هويته وضبطه.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية بإصابة شخصين (مالكى محل هواتف محمولة، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا") بحروق متفرقة، وما قرراه بحدوث إصابتهما حال استقلالهما أحد القطارات بمدينة المحلة باتجاه مدينة السنطة إثر قيام شخص مجهول بإلقاء مادة كاوية تجاههما أثناء توقف القطار بدائرة القسم.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالغربية إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بالإسكندرية) والذى يرتبط بعلاقة شراكة تجارية وتعاملات مالية مع المجنى عليهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، نظراً لكونه مدينا للمجنى عليهما بمبالغ مالية وتعثره فى سدادها ومداومتهما مطالبته بالسداد فعقد العزم على التخلص منهما، وتم بإرشاده ضبط الملابس التى كان يرتديها وقت ارتكاب الواقعة وتبين وجود آثار للمادة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.