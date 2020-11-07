إقبال على لجان انتخابات الجنوب والغرب في آخر ساعة قبل الإغلاق ببورسعيد

شهدت بعض اللجان الانتخابية في بورسعيد، إقبال ملحوظ، خاصة فى قرى الجنوب والغرب، للمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

ووقف الناخبون أمام لجنة قرية المناصرة غرب بورسعيد، حتى الساعة الأخيرة قبل غلق اليوم الأول، لاختيار مرشحهم للدائرة الثانية الجنوب والمناخ والزهور والغرب، بينما شهدت لجان مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، إقبال متوسط استمر على مدار اليوم.

ورصدت صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اختراقات بعض المرشحين، منها حشد الناخبين بسيارات مكيروباصات من منازلهم إلى لجان اقتراعهم، وتوزيع أوراق الدعاية الانتخابية بالقرب من اللجان.

كما تبادل بعض المرشحين الاتهامات، باستخدام المال السياسي، في توجيه الناخبين، وطالبوا المواطنين باختيار من يمثل قضاياهم وأصواتهم، وليس من يشتريهم بالمال، ولم يقدم لهم أى خدمات، فقد اشترى منهم ثمن ضعفهم.

وأدانوا أن تباع الأصوات بثمن بخس، وأن من يستسلم لهم فقد باع الأمل فى التغيير ونهضة بورسعيد، كما طالب بعض المرشحين الناخبين، الذين يرفضون دخول المال السياسي فى الترشيح للانتخابات، بالنزول والتصويت، لأن أغلبهم مازال يجلس فى منزله، ويعطى فرصة لضعاف النفوس بشراء الأصوات وتوجيه الناخبين، وأدخل بعضهم المدخل الديني، مثل لعن الله الراشي والمرتشي، والساكت عن الحق شيطان أخرس.

يذكر أن إجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 98 مركزا، بإجمالى عدد 172 لجنة فرعية، وعدد 515 ألف و790 ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الأولى قسم أول وثاني بورفؤاد، وأحياء الشرق والعرب والضواحي، بإجمالي عدد الناخبين 248337 موزعين على 46 مركز انتخابي، يضم 90 لجنة، ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 30 مرشحا.

والدائرة الثانية، تضم أقسام الجنوب 1 و2 وأحياء المناخ والزهور، باجمالي عدد الناخبين 267453، موزعين على 52 مركز انتخابي، يضم 82 لجنة، ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 20 مرشح.