رئيس خارجية النواب: علاقاتنا بالولايات المتحدة استراتيجية ونهنئ الشعب

تقدم كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتهنئة للشعب الأمريكي على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وانتخاب رئيس جديد للإدارة الأمريكية، وفق النتيجة التى أفصحت عن إرادة الناخبين الأمريكيين.

وأكد درويش، في بيان صحفي له اليوم، على عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية على مختلف الأصعدة، وأن تلك العلاقات لم تتغير مع تغير الإدارات الأمريكية، نظرا لتشابك العلاقات بين البلدين، ومحورية الدور المصري في منطقتها والعالم، وأن مصر حافظت على علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة على مدار الإدارات الأمريكية المختلفة، مستندة إلى سياسة خارجية، قوامها عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول وسيادتها والاحترام المتبادل بين الدول، والسعي لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

ولفت درويش، إلى أن مصر تنتهج سياسة منفتحة ومتوازنة مع كل القوى الدولية، غير أن مستوى التفاعل ووتيرة تلك العلاقات، يتوقف على اعتبارات متعددة، منها التعاون البناء والرغبة، فى تعزيز العلاقات المشتركة، والحفاظ المتبادل على خصوصية تلك العلاقات، وهو ما يعزز التقارب أو التباعد فى بعض المجالات، نحو تعزيزها مع أقطاب دوليين آخرين، تحقيقا للمصالح الوطنية.

وختم درويش، بأن البرلمانيين المصريين والأمريكيين، يقع على عاتقهم تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، نحو تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز التقارب والرؤى المشتركة، والتباحث الحثيث حول مجمل العلاقات المصرية الأمريكية، في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

من جانبه، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه التهنئة مساء اليوم، إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف "راضي"، أن السيسي أكد في هذه المناسبة على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.