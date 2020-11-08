رئيس جامعة الأزهر يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر؛ بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب بلجنة مدرسة قصر الدوبارة بحي جاردن سيتي، صباح اليوم الأحد.

وخلال أداء رئيس جامعة الأزهر بصوته الانتخابي حثَّ المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات النيابية، مشيرًا إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية واجبٌ وطنيٌّ على كل ناخب مصري؛ من أجل العمل على استكمال مسيرة البناء والتنمية التي انطلقت منذ عدة سنوات لاسيما بعد انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، ومن أجل استكمال مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية، وإرسال رسالة للعالم أجمع، مفادها أن الشعب المصري قادرٌ على تحقيق ما يتطلع إليه من تنميةٍ وتَقَدُّمٍ في شتى المجالات.

واستعدت محافظة القاهرة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، بغرفة عمليات مركزية شكلتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، بهدف التنسيق مع الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية.

وبدأت اللجنة عملها الخميس الماضي، لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم نحو 7797709 ناخبين في 19 لجنة عامة، تضم 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا.