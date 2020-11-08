"الزراعيين الأفارقة" يشيد بموافقة السيسي على زيادة المنح الدراسية

أشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على زيادة المنح التعليمية الزراعية للطلاب الأفارقة بالجامعات المصرية، خاصة في التخصصات الزراعية الحديثة والتدريب العملي للطلاب الأفارقة، والاستفادة من المشروعات القومية الزراعية في دعم خبرات الأشقاء دعما للتعاون المشترك، مشيرا إلى أنّ هذه المنح تساعد في صقل خبرات الطلاب، خاصة في مجال إنشاء الصوب الزراعية في الدول الأفريقية.

وقال خليفة، في تصريحات صحفية الأحد، إنّ خبرات الطلاب الأفارقة في الجامعات المصرية، تعتمد على الاستفادة من خبرات مصر في إنشاء الصوب الزراعية الحديثة، وهو ما تم في المشروع القومي لإقامة 100 ألف صوبة زراعية، حولت مصر لثاني دولة في العالم لديها مشروعا متكاملا للصوب الزراعية، يساهم في تحقيق الوفرة لأحد المحاصيل المهمة في تحقيق استراتيجيات الأمن الغذائي وهي محاصيل الخضراوات.

وأضاف الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، أنّ خبرات مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مدت يديها للأشقاء الأفارقة من الشباب والطلاب، للاستفادة من هذه المنح في الاطلاع على تجارب مصر في التغلب على محدودية مواردها المائية بمشروعات غير تقليدية، لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة زيادة الطلب على المياه في القطاع الزراعي، ومنها مشروع الرئيس لتنقية ومعالجة مياه الصرف الزراعي لمصرف المحسمة لزراعة نصف مليون فدان في سيناء لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي لأهالي سيناء، وتحويلها لمنطقة جاذبة للاستثمار، فضلا عن استفادة الطلاب الأفارقة من برنامج تنمية أراضي الساحل الشمالي والوادي الجديد وواحة سيوة والواحات البحرية، ومشروع توشكي كأحد المشروعات المهمة تنمويا.

ولفت خليفة، إلى أنّ الأمانة العامة لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة تقدمت بخالص التقدير والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تفضله بزيادة المنح الدراسية لأبناء الأشقاء الأفارقة في إطار توجيهات الرئيس بتنفيذ توصيات المؤتمر التأسيسي لاتحاد الزراعيين الأفارقة والذي عقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي.